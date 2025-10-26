Betis e Atlético de Madrid se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP), pela 10ª rodada da LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos parecidos na tabela. O Betis, invicto há oito jogos, ocupa a 5ª posição, com 16 pontos, e busca uma vitória para ultrapassar o rival madrilenho. Sob o comando de Manuel Pellegrini, o time vem de dois empates seguidos – 2 a 2 contra o Villarreal e 0 a 0 diante do Genk, pela Liga Europa – e aposta no fator casa para seguir entre os primeiros.

Ficha do jogo BET ATM 10ª rodada La Liga Data e Hora segunda-feira, 27 de outubro, às 17h (de Brasília) Local Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP) Árbitro Juan Martínez Munuera (ESP) Assistentes Jacobo Martínez Segovia (ESP) e David Canales Cerdá (ESP) Var Víctor Areces Franco (ESP) Onde assistir

Do outro lado, o Atlético de Madrid tenta se recuperar do duro revés por 4 a 0 diante do Arsenal na Champions League. Mesmo assim, os comandados de Diego Simeone vivem bom momento em LaLiga, onde vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna e também somam 16 pontos, ocupando a 4ª colocação.

Tudo sobre o jogo entre Betis x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

Betis 🆚 Atlético de Madrid

10ª rodada – La Liga

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior; Lo Celso, Amrabat e Fornals; Antony, Abdé e Cucho Hernández.

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Koke, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez.

Real Betis x Atlético de Madrid duelam pela 10ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)

