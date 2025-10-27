O El Clásico entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26), terminou com vitória merengue por 2 a 1 e uma confusão generalizada após o apito final. Jogadores das duas equipes se desentenderam no gramado do Santiago Bernabéu. As provocações do jovem atacante do Barça antes da partida voltaram à tona, e os atletas reagiram na zona mista após o duelo.

Durante a semana, Lamine Yamal participou de uma transmissão da Kings League Espanha, em que afirmou, em tom de brincadeira, que o Real Madrid "rouba e reclama". A fala repercutiu mal entre os jogadores merengues, que encararam a declaração como uma provocação às vésperas do clássico.

Dentro de campo, as tensões se refletiram em gestos e provocações. Câmeras da "DAZN Espanha" registraram uma troca de palavras entre Vini Jr e Yamal ainda no primeiro tempo, quando o brasileiro ironizou o desempenho do rival dizendo que ele "só passava para trás".

Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal (Foto; Oscar del Pozo/AFP)

Após o apito final, Carvajal, Courtois e Camavinga se aproximaram de Yamal para repreendê-lo. O clima esquentou quando Vini Jr entrou na discussão e o atacante do Barça respondeu chamando o brasileiro "ao vestiário para resolver". A confusão foi contida por companheiros das duas equipes, entre eles Ronald Araújo e Jude Bellingham.

Na zona mista, o meia Frenkie de Jong foi o primeiro a comentar o episódio. O holandês saiu em defesa do companheiro de equipe e minimizou a gravidade das declarações de Yamal.

– Foi tudo muito exagerado. Se você conhece o Lamine e acha que ele não deveria fazer essas declarações, você ligaria para ele em particular. Além disso, ele não é tão grande assim. Eu não ouvi o Lamine dizendo que o Real Madrid estava roubando descaradamente – afirmou o holândes.

Ronald Araújo, que entrou no segundo tempo, tentou colocar panos quentes sobre o incidente. O zagueiro uruguaio destacou o profissionalismo do companheiro e preferiu não aprofundar o tema.

– Estamos tristes, mas temos que levantar a cabeça. Temos uma longa temporada pela frente. Não vou falar do Lamine hoje. Só vou dizer que ele é um grande profissional e que estamos felizes por tê-lo conosco – disse o zagueiro.

– Não sei o que aconteceu. Só fui separar os dois. Como o Madrid vai reagir às declarações do Lamine não me importa. É problema deles – encerrou o uruguaio, falando sobre a confusão.

Jogadores do Real Madrid reagem

Pelo lado do Real Madrid, Dani Carvajal confirmou que procurou Yamal após o jogo. O lateral explicou que o objetivo era conversar sobre o episódio da semana e que a situação saiu do controle.

– Se o Lamine quiser conversar, não tem problema. O jogo é disputado em campo e nós vencemos. Estamos felizes com o desempenho da equipe – disse o capitão do Real.

Jude Bellingham, destaque da partida com um gol e uma assistência, usou as redes sociais para mandar um recado. O inglês fez uma postagem com uma legenda, que em português significa "falar é fácil", foi interpretada como uma resposta direta às falas de Yamal antes do clássico.

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, adotou tom diplomático ao comentar o episódio. Questionado sobre as provocações do jovem atacante, o treinador preferiu não alimentar o assunto e destacou o desempenho da equipe.

– A equipe já estava muito motivada. Tínhamos conversado antes sobre a importância da partida, não apenas pelos três pontos, mas pelo que ela representa. Para nós, o importante é o verde, o que acontece em campo – afirmou o treinador.

Como foi o jogo entre Barcelona e Real Madrid

O El Clásico teve um início intenso no Santiago Bernabéu. O Barcelona ameaçou primeiro, mas o Real Madrid foi mais eficiente. Aos 22 minutos, Kylian Mbappé abriu o placar após receber de Bellingham. O Barça empatou com Fermín López aos 38, mas ainda no primeiro tempo o próprio Bellingham recolocou os merengues à frente.

Na etapa final, o Real desperdiçou chances de ampliar, incluindo um pênalti defendido por Szczęsny. O Barcelona pressionou nos minutos finais, mas esbarrou na solidez defensiva do time da casa. Lamine Yamal tentou desequilibrar pelo lado direito, mas foi bem marcado e pouco influente.

Com o resultado, o Real Madrid se manteve na liderança de La Liga, enquanto o Barcelona sofreu a segunda derrota na competição.

