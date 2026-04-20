Real Madrid bate Brugge nos pênaltis e vence a Uefa Youth League
Base dos Merengues venceu o torneio pela segunda vez
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid conquistou a décima segunda edição da Uefa Youth League nesta segunda-feira (20) ao superar o Club Brugge por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A partida ocorreu na cidade de Lausana, na Suíça.
Relacionadas
- Onde Assistir
Real Madrid x Alavés: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Onde Assistir20/04/2026
- Futebol Internacional
Namoro entre Real Madrid e astro do Liverpool pode chegar ao fim; entenda
Futebol Internacional20/04/2026
- Futebol Internacional
Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo sugere treinador ao Real Madrid
Futebol Internacional20/04/2026
Com o resultado, o clube espanhol assegura o segundo troféu de sua história na principal competição europeia de categorias de base. O triunfo repete o feito da temporada 2019/20, época da vitória sobre o Benfica pelo placar de 3 a 2.
Como foi o jogo?
A equipe espanhola assumiu o controle das ações na fase inicial do confronto e construiu a vantagem no placar ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, o jogador Jacobo Ortega superou o goleiro Argus Vanden Driessche com um toque por cobertura para colocar o Real Madrid na frente.
O time merengue manteve a pressão ofensiva logo após o gol inaugural. A defesa dos belgas a precisou intervir de forma providencial pouco tempo depois para evitar o segundo gol de Ortega e segurar a diferença mínima até o intervalo. O Club Brugge escapou de um placar adverso mais elástico nos primeiros quarenta e cinco minutos de disputa.
O cenário da partida mudou de forma significativa na segunda etapa com o desempenho do Club Brugge evoluindo. A equipe belga conseguiu o empate aos 64 minutos de jogo, com um gol marcado pelo dinamarquês Tobias Lund Jensen. Sem novos gols até o apito final, a definição do título foi para as cobranças de pênaltis.
O Real Madrid exibiu precisão absoluta nas penalidades ao converter todas as quatro cobranças que teve. Do outro lado, o goleiro Javi Navarro se destacou ao defender as cobranças de Naïm Amengai e de Tian Nai Koren.
Por fim, coube a Diego Aguado bater o quarto pênalti dos Merengues, que foi convertido, decretou o placar final de 4 a 2 e garantiu a taça da Uefa Youth League de 2026 para o Real Madrid.
- Matéria
- Mais Notícias