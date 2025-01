Carlo Ancelotti, do Real Madrid, esclareceu a situação de Vini Jr. em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24), antes do jogo contra o Real Valladolid. Pela La Liga, duelo acontecerá, às 17h (de Brasília), nos gramados do Estádio José Zorrilla, Valladolid (ESP). O técnico italiano destacou a felicidade e o desejo do atacante brasileiro de permanecer no clube, apesar dos rumores de uma possível transferência para o futebol da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid e Barcelona na Champions? Confira possíveis duelos do mata-mata

- Tenho uma informação direta do jogador, que está muito feliz aqui e, sobretudo, quer fazer história no Real Madrid. Ele [Vini Jr.], como todos que trabalham aqui, está na mesma linha: somos felizes aqui e queremos fazer história - declarou Ancelotti.

Embora o interesse dos sauditas no jogador persista, Ancelotti enfatizou a importância de Vini Jr. para o Real Madrid e sua intenção de fazer história no clube. A fala do técnico dissipa as dúvidas sobre o futuro do camisa 7, além de acrescentar que o brasileiro, assim como todos no clube, está comprometido em fazer história no Real Madrid.

continua após a publicidade

Ancelotti também comentou sobre as constantes perguntas acerca da situação de Vini Jr., ao expressar seu bom humor e refletir sobre como manter a calma durante as coletivas de imprensa. Após receber suspensão de duas partidas da La Liga, o atacante desfalcará o Real Madrid no confronto contra o Real Valladolid neste sábado (25). O duelo acontecerá, às 17h (de Brasília), nos gramados do Estádio José Zorrilla, Valladolid (ESP).

A especulação sobre a transferência de Vini Jr para a Arábia Saudita se intensificou após declarações de Omar Mugharbel, CEO da Saudi Pro League, que mencionou a ida do jogador para o Oriente Médio como "questão de tempo". Contudo, as palavras de Ancelotti reafirmam a posição do Real Madrid de manter um de seus atletas mais valiosos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional