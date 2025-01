Com contrato vigente até o fim deste ano, Messi já revelou seu destino após deixar Miami, cidade sede do seu atual clube. Segundo a jornalista argentina Yanina Latorre, o craque a revelou em uma conversa informal que pretende retornar a Barcelona após o término do seu contrato. A jornalista revelou detalhes do seu encontro com Messi na transmissão do programa Bondi Live.

- Conversamos sobre os preços na Argentina, sobre quanto custa o café... Ele me disse que, quando terminar aqui (em Miami), voltaria para Barcelona. Questionei se consideraria ficar em Miami, e ele respondeu: 'Não, meu lugar é lá' - disse a jornalista.

Trajetória de Messi após deixar o Barcelona

Lionel Messi em ação pelo Barcelona (Foto: Pau Barrena/AFP)

Após deixar o Barcelona em 2021, devido a complicações financeiras do clube que impossibilitaram a renovação de seu contrato, Messi partiu rumo a França, onde brilhou no PSG.

O craque ficou em Paris entre 2021 e 2023, onde jogou por duas temporadas. Durante este período, ele ajudou o time a conquistar dois títulos da Ligue 1.

Em julho de 2023, Messi se transferiu para os Estados Unidos para jogar pelo Inter Miami na Major League Soccer (MLS). Mesmo se tratando de uma liga menos competitiva, Messi continuou a impressionar, tornando-se o artilheiro do clube e conquistando o prêmio de MVP da temporada na MLS. Ele também liderou o time até a final da Leagues Cup, ganhando o torneio em sua primeira temporada.