Não é o Vini Jr: Ancelotti diz que jogador do Real Madrid é o mais completo do mundo

Mesmo com um time repleto de astros, o técnico Carlo Ancelotti tem um jogador que ele deposita mais confiança: Federico Valverde. Após a vitória do Real Madrid, por 5 a 1, sobre o RB Salzburg, pela Champions League, o treinador afirmou o meio-campista uruguaio é o jogador mais completo do mundo atualmente, além de exercer várias funções diferentes no campo.

Para o duelo da sétima rodada da Fase de Liga da competição, o comandante italiano mudou a posição de Valverde para a lateral-direita e foi um dos principais jogadores do jogo aliviou a pressão de uma possível eliminação precoce. O titular da posição, Lucas Vázquez, começou no banco de reservas.

- Fede é um jogador completo e muito importante. Ele pode cobrir muitas posições fazendo perfeitamente todas elas em cada jogo… Tenho que fazer escolhas e ele está sempre disponível, nunca me pede nada. Com certeza o jogador mais completo do futebol agora, porque consegue cobrir muito bem todas as posições possíveis - disse Ancelotti.

Fede Valverde chegou ao Real Madrid Castilha em 2016, após destacar-se pelo Peñarol, e atua no profissional dos Merengues desde a temporada de 2018/19. Desde então, o meio-campista entrou em campo 365 vezes, marcou 32 gols e deu 31 assistências.

O que vem pela frente para o Real Madrid?

Agora, o Real Madrid se prepara para encarar o lanterna da La Liga, Valladolid, neste sábado, às 17h (de Brasília). Pela Champions, o Real entra em campo na próxima quarta-feira contra o Brest, da França.

