Após os resultados da semana, a primeira fase da Champions League está próxima da última rodada. Em formato inédito, 24 clubes vão continuar na maior competição de clubes do mundo, com oito equipes nas oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti admite torcida por eliminação de gigante na Champions: ‘Seria bom’

Por meio da classificação geral, a definição dos classificados para o mata-mata da Champions League é realizada. Os oito times de melhor campanha avançam direto às oitavas de final; os colocados entre a 9ª e a 24ª posição vão à fase de 16 avos; e os colocados entre a 25ª e a 36ª posição são eliminados.

Após o término da sétima rodada da primeira fase, apenas Liverpool e Barcelona estão classificados para as oitavas de final da Champions League, por conta da pontuação. Além dos líderes, 16 equipes já garantiram vaga na fase de 16 avos (Atalanta, Atlético de Madrid, Arsenal, Inter de Milão, Milan, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Lille, Brest, Feyenoord, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Juventus, Real Madrid e Celtic). Por outro lado, clubes como Manchester City lutam por uma vaga na rodada final.

continua após a publicidade

Champions League inédita

No novo formato, a classificação geral será primordial para definir o chaveamento do mata-mata. Nos playoffs, as equipes que avançarem do 9º ao 16º lugar serão cabeças de chave no sorteio, que será divido em dois potes, ao lado dos times classificados entre as posições de 17º e 24º. A partir das oitavas, os confrontos serão pré-definidos por campanha. Desse modo, confira como será a tabela dos sorteios ⬇️

Chaveamento do mata-mata da Champions League 2024/25 (Foto: Reprodução/X)

Com a classificação atual da tabela, confrontos entre grandes campeões de Champions League poderiam acontecer. Por exemplo, a Juventus (17º) teria a opção de enfrentar o Bayern (15º) ou Real Madrid (16º), e o classificado pegaria Liverpool (1º) ou Barcelona (2º) nas oitavas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Última rodada da Champions League

A oitava rodada da fase de liga da Champions League 2024/25 será realizada no dia 29 de janeiro, às 17h, com 18 jogos disputados simultaneamente. Por sua vez, a final está agendada para 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique (ALE). Na lista abaixo, veja os confrontos decisivos da primeira fase ⬇️