Próximo do Santos, Neymar ‘humilha’ companheiro em treino do Al-Hilal; veja

Com o futuro cada vez mais distante do Al-Hilal e próximo de retornar ao Santos, Neymar segue demonstrando qualidade nos treinos comandados por Jorge Jesus pela equipe saudita. Em um vídeo de uma atividade recente, o brasileiro, recuperado de lesão, esbanja habilidade durante um rachão com companheiros de time.

continua após a publicidade

➡️ Rescisão contratual com Al-Hilal é chave para volta de Neymar ao Santos

Em uma situação de um contra um, Neymar fintou o defensor adversário e enganou o goleiro fingindo que finalizaria para o gol. Com os marcadores no chão, passou a bola até que o companheiro de equipe completasse para o gol vazio. O time liderado pelo camisa dez saiu vencedor da partida e ainda tirou a tradicional foto após o rachão. Confira o vídeo!

Neymar 'humilha' companheiros de time no Al-Hilal

Neymar com a taça do Paulistão 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Futuro no Santos?

A efetivação do retorno de Neymar ao Santos ainda depende da resolução da situação contratual com o Al-Hilal. A rescisão do contrato com o clube saudita, que inclui a questão da dívida de 65 milhões de dólares devida a Neymar até 30 de junho, continua pendente. Espera-se que um acordo para a redução dessa dívida e o parcelamento do saldo permita a liberação do jogador pelo Al-Hilal.

continua após a publicidade

Do outro lado, as negociações entre Neymar pai e a gestão do Santos avançaram, indicando um interesse mútuo no retorno do atleta ao Brasil. O Al-Hilal, ciente dessa aproximação e com o técnico Jorge Jesus indicando que Neymar não está nos planos do clube, vê a rescisão contratual como o último obstáculo.



➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional