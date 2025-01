Permanência de Vini Jr no Real Madrid é incerta, revela jornal

A incerteza paira sobre o futuro de Vini Jr no Real Madrid. É o que sustenta o jornal Marca, ao destacar os esforços de Omar Mugharbel, CEO da Saudí Pro League, para reforçar o campeonato saudita com a presença do atacante brasileiro ao crescente número de estrelas internacionais, atraídas pelos bilhões de dólares que os árabes são capazes de oferecer.

continua após a publicidade

➡️Vini Jr joga hoje? Saiba o panorama para Real Madrid x Celta

- Vini Jr? Não temos sonhos. É questão de tempo e negociar - resume o dirigente da liga árabe, sobre o atacante do Real Madrid.

Apesar do interesse saudita, Vini Jr tem compartilhado seu desejo de permanecer no Real Madrid, clube que ele considera o melhor do mundo e onde almeja conquistar mais títulos coletivos e individuais. No entanto, a decisão final sobre seu futuro ainda está pendente, com o Real Madrid em posição de espera para determinar o destino de uma de suas principais estrelas.

Vini Jr como sucessor de Neymar?

A abordagem direta de Mugharbel sobre o interesse em Vini Jr destaca a seriedade da proposta saudita. O Al Hilal, atual campeão da liga e potencial interessado no jogador, está em busca de reforçar seu elenco, apesar dos desafios financeiros e esportivos que contratos de alto valor podem acarretar.

continua após a publicidade

Vini Jr no prêmio Globe Soccer Awards, em Dubai (Foto: Fadel Senna/AFP)

Contrato entre Vini Jr e Real Madrid

A situação contratual de Vinicius com o Real Madrid, que inclui uma cláusula de liberação de um bilhão de euros (mais de R$ 6 bilhões) e um contrato válido até 2027, oferece segurança ao clube espanhol. Contudo, a persistência da liga saudita e as declarações de Mugharbel indicam que as investidas podem se intensificar.

Propostas astronômicas

O interesse do Al Nassr em Cristiano Ronaldo, que ofereceu 200 milhões de euros e parte da propriedade do clube pela renovação de contrato, evidencia a capacidade financeira dos clubes sauditas de atrair grandes nomes do futebol. Vinicius, apesar de estar suspenso e não jogar atualmente, continua sendo um ponto focal nas discussões sobre seu futuro, seja permanecendo no Real Madrid ou transferindo-se para a Arábia Saudita.