Vini Jr explica novidade apresentada em gol pelo Real Madrid

A vitória do Real Madrid sobre o Mallorca por 2 a 1, pela terceira rodada de La Liga, teve o brilho de Vini Jr. Ainda na primeira etapa, o brasileiro marcou o gol da virada e garantiu a manutenção dos 100% de aproveitamento para os pontuais líderes da competição.

Ao marcar o gol, Vinícius trouxe uma novidade em sua comemoração. Além da tradicional celebração de "atirador vendado", o atacante fez um gesto com uma raquete em mãos, algo novo e pouco característico em seus tentos.

Neste domingo (31), veio a explicação. O camisa 7 merengue publicou, em suas redes sociais, a foto de sua comemoração e marcou Juan Lebrón, jogador espanhol de padel, considerado um dos melhores do mundo em sua modalidade.

Vini Jr explica comemoração pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

- Um pouco de padel no Bernabéu, Juan Lebrón! - escreveu o ponta-esquerda.

Juan foi o primeiro jogador espanhol de padel da história a alcançar o posto de número 1 do mundo, ao lado de Paquito Navarro. O atleta já conquistou sete títulos em circuitos do Premier Padel, e tem amizade com o ex-Flamengo, com quem divide momentos de lazer nas quadras no tempo livre.

👀 Como foi o gol de Vini Jr na vitória do Real Madrid?

O gol de Vini Jr saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, um depois do tento de empate, anotado por Arda Güler - Muriqi havia aberto o marcador para o Mallorca. Logo depois da saída dos Piratas, Güler acionou o atacante pouco à frente da linha central. Vinícius arrancou, cortou dois marcadores e bateu de pé esquerdo no canto de Leo Román para dar a vitória aos Blancos.

Com o triunfo, o Madrid manteve os 100% de aproveitamento na temporada 2025/26 de La Liga, com três vitórias em três jogos. A marca ainda pode ser igualada por Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que têm seis pontos e cumprem seus respectivos compromissos neste domingo (31) para fechar a terceira jornada da competição.

