Estêvão se destaca na Champions e vira 'xingamento' em Stamford Bridge

A torcida do Chelsea direcionou cânticos provocativos a Lamine Yamal, em comparação à Estêvão, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões. O confronto ocorreu nesta terça (26) no estádio Stamford Bridge, em Londres, e marcou o primeiro duelo entre o espanhol e o brasileiro Estêvão, que teve atuação destacada ao marcar um dos gols da partida.

Após o gol de Estêvão no segundo tempo, os torcedores ingleses passaram a entoar "You're just a shit Estêvão" (traduzido como "você é só um Estêvão ruim") cada vez que o jogador espanhol tocava na bola.

Estêvão x Yamal: desempenhos contrastantes

O brasileiro recebeu ovações da torcida local desde a apresentação da escalação e manteve bom desempenho ao longo da partida. Estêvão deixou o campo aos 38 minutos do segundo tempo, sendo aplaudido de pé pelos torcedores em Stamford Bridge.

Yamal, por sua vez, teve atuação discreta e foi substituído aos 35 minutos da etapa final. Sua saída foi celebrada pelos torcedores do Chelsea, que demonstraram clara preferência pelo atacante brasileiro durante todo o confronto.

Chelsea x Barcelona

O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, em Stamford Bridge, em Londres (ING). Com gols de Jules Koundé (contra), Estêvão e Liam Delap, os Blues chegaram a 10 pontos e assumiram a quarta posição. O Barcelona, com sete pontos, caiu para o 15º lugar.