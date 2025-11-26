Atlético de Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em duelo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O confronto ganha destaque especial para Diego Simeone, treinador dos espanhóis desde 2011, cuja trajetória como jogador inclui passagens significativas por ambas as equipes. Na entrevista coletiva concedida na terça-feira (25), o argentino revelou que cogita assumir o comando técnico do adversário no futuro.

— Não é certo, não depende de mim, mas no caminho de treinador me imagino um período na Inter, sim — disse Diego.

Simeone chegou a Inter em 1997, após deixar o próprio Atlético. No período, construiu forte identificação com o clube, conquistou a Copa da Uefa na temporada 1997/98 e acumulou 85 partidas, 14 gols e 15 assistências antes de ir para a Lazio, em 1999. O volante retornou aos colchoneros em 2003 para sua segunda passagem como jogador, encerrada em 2005.

O treinador comanda o Atlético desde dezembro de 2011, período marcado por oscilações, mas também por títulos, recordes e plena confiança da diretoria, a ponto de consolidar-se como o técnico mais bem remunerado do mundo, segundo o "Front Office Sport". O levantamento indica salário anual de aproximadamente 33,5 milhões de dólares (cerca de R$ 180 milhões). A última renovação estendeu seu vínculo até junho de 2027, configurando mais de 15 temporadas à frente do clube.

Diego Simeone, do Atlético de Madrid, acompanha o treino na véspera do duelo contra a Inter de Milão (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

🔴⚪ Atlético ⚔️ Inter ⚫🔵

Nesta temporada, a Inter se consolida como uma das equipes de melhor desempenho nesta fase de liga da Champions, com a terceira colocação e 100% de aproveitamento em quatro partidas, condição que compartilha com Bayern de Munique e Arsenal — estes à frente pelos critérios de saldo de gols, 11 a 10. O Atlético, por sua vez, enfrenta oscilações no torneio: 20ª colocação, duas vitórias e duas derrotas, com 10 gols marcados e nove sofridos.

