Atitude de Vini Jr impressiona torcedores do Real Madrid: ‘Milagre’
Merengues chegaram a terceira vitória consecutiva em LaLiga
O Real Madrid começou a temporada 2025/26 emplacando três vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Neste sábado (30), jogando no Santiago Bernabéu, os merengues derrotaram o Mallorca, por 2 a 1, com gols de Arda Güler e Vinícius Júnior. No próximo final de semana, os comandados de Xabi Alonso voltam a campo contra o Real Sociedad.
Durante o confronto, os torcedores usaram as redes sociais para destacar o desempenho do brasileiro Vinícius Júnior. Além do gol marcado, os merengues elogiaram a entrega do atacante durante os 90 minutos. Segundo eles, o jogador foi fundamental na pressão ao adversário.
Os elogios também foram direcionados ao trabalho do técnico Xabi Alonso, para eles o espanhol é o principal responsável pela mudança de postura no setor ofensivo do Real Madrid. Confira.
Tradução: Vini melhorou muito sua pressão e recuperação de bola.
Tradução: Tanto Vini quanto Mbappé estão pressionando como loucos por aí. Xabi é um milagreiro.
Tradução: O gol de Mbappé (impedido) vem do Vini que não desiste da jogada, pressiona intensamente, faz um desafio inteligente e agora estamos atacando uma defesa instável que se abriu, eles estão indo para um lado, nós, o Madrid, para o outro. Trabalhar com pressãonão é algo supérfluo, mas sim uma necessidade.
Tradução: Adoro o Vini, sua prensagem hoje. Xabi está transformando ele em um monstro novamente
Tradução: Impedimento, mas olha como o gol começou, Vini pressionando e desarme. Coisa linda
A equipe terá a semana livre para se preparar para o jogo contra o Real Sociedad, no próximo sábado (13), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Anoeta. No próximo dia 16 de setembro, o Real Madrid faz sua estreia na Champions League, contra o Olympique de Marseille.
Confira os adversários do Real Madrid na Champions League
✅ Time: REAL MADRID
ADVERSÁRIOS
⚽ Manchester City (C)
⚽ Liverpool (F)
⚽ Juventus (C)
⚽ Benfica (F)
⚽ Olympique Marseille (C)
⚽ Olympiacos (F)
⚽ Monaco (C)
⚽ Kairat (F)
