Atitude de Vini Jr impressiona torcedores do Real Madrid: ‘Milagre’

O Real Madrid começou a temporada 2025/26 emplacando três vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Neste sábado (30), jogando no Santiago Bernabéu, os merengues derrotaram o Mallorca, por 2 a 1, com gols de Arda Güler e Vinícius Júnior. No próximo final de semana, os comandados de Xabi Alonso voltam a campo contra o Real Sociedad.

Durante o confronto, os torcedores usaram as redes sociais para destacar o desempenho do brasileiro Vinícius Júnior. Além do gol marcado, os merengues elogiaram a entrega do atacante durante os 90 minutos. Segundo eles, o jogador foi fundamental na pressão ao adversário.

Os elogios também foram direcionados ao trabalho do técnico Xabi Alonso, para eles o espanhol é o principal responsável pela mudança de postura no setor ofensivo do Real Madrid. Confira.

Tradução: Vini melhorou muito sua pressão e recuperação de bola.

Tradução: Tanto Vini quanto Mbappé estão pressionando como loucos por aí. Xabi é um milagreiro.

Tradução: O gol de Mbappé (impedido) vem do Vini que não desiste da jogada, pressiona intensamente, faz um desafio inteligente e agora estamos atacando uma defesa instável que se abriu, eles estão indo para um lado, nós, o Madrid, para o outro. Trabalhar com pressãonão é algo supérfluo, mas sim uma necessidade.

Tradução: Adoro o Vini, sua prensagem hoje. Xabi está transformando ele em um monstro novamente

Tradução: Impedimento, mas olha como o gol começou, Vini pressionando e desarme. Coisa linda

A equipe terá a semana livre para se preparar para o jogo contra o Real Sociedad, no próximo sábado (13), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Anoeta. No próximo dia 16 de setembro, o Real Madrid faz sua estreia na Champions League, contra o Olympique de Marseille.

Confira os adversários do Real Madrid na Champions League

✅ Time: REAL MADRID

ADVERSÁRIOS

⚽ Manchester City (C)

⚽ Liverpool (F)

⚽ Juventus (C)

⚽ Benfica (F)

⚽ Olympique Marseille (C)

⚽ Olympiacos (F)

⚽ Monaco (C)

⚽ Kairat (F)