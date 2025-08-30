Clube envia proposta ao West Ham e se aproxima de Lucas Paquetá, segundo jornalista
Brasileiro custará 50 milhões de euros aos cofres do clube
O Aston Villa está próximo de um acordo com o West Ham para contratar Lucas Paquetá, por empréstimo com obrigação de compra. O clube de Birmingham ofereceu 50 milhões de euros pelo jogador brasileiro, que já aceitou a mudança para a equipe. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
Após ser inocentado pela justiça inglesa sobre uma possível manipulação de apostas esportivas, Lucas Paquetá seguiu como titular do West Ham nas primeiras rodadas da Premier League. Inclusive, o brasileiro fez um belo gol na partida contra o Chelsea, que abriu o placar do confronto. Porém, a fase dos Hammers não ajuda, com duas derrotas, fora de competições europeias, eliminado na Copa da Liga Inglesa e na lanterna do campeonato.
Do outro lado, o Aston Villa também teve início abaixo no Campeonato Inglês, com apenas um ponto conquistado, mas a equipe está classificada à Europa League. Em busca de reforçar o meio de campo da equipe, os Villans ofereceram um empréstimo com obrigação de compra de 50 milhões de euros por Lucas Paquetá.
Caso a negociação de Paquetá se concretize, o brasileiro será a quarta contratação do clube na atual janela de transferências. Lucas se juntaria ao centroavante Evann Guessand, ao zagueiro Yasin Özcan e o goleiro Marco Bizot.
Lucas Paquetá no West Ham
Lucas Paquetá chegou ao West Ham, por 43 milhões de euros, após boa passagem no Lyon. Pelo clube da capital inglesa, o brasileiro tem 123 jogos, 20 gols e 14 assistências. Além disso, o jogador revelado pelo Flamengo foi fundamental na conquista da Conference League, em 2023, no primeiro título continental dos Hammers.
