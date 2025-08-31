Mbappé provoca a arbitragem após jogo do Real Madrid
Merengues superaram o Mallorca no sábado (30), pela terceira rodada de La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
As polêmicas de arbitragem no confronto entre Real Madrid e Mallorca, pela terceira rodada de La Liga, não passaram batidas aos olhos de Kylian Mbappé. O centroavante teve dois gols anulados por impedimento e se enfureceu com a decisão de um dos tentos, motivada por um lance milimétrico.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com gol de Vini Jr, Real Madrid vira sob Mallorca e se torna líder de La Liga
Futebol Internacional30/08/2025
- Fora de Campo
Atitude de Vini Jr impressiona torcedores do Real Madrid: ‘Milagre’
Fora de Campo30/08/2025
- Fora de Campo
Rodrygo vira assunto em Real Madrid x Mallorca: ‘Xabi tinha que falar’
Fora de Campo30/08/2025
➡️ Rodrygo vira assunto em Real Madrid x Mallorca: ‘Xabi tinha que falar’
Após a vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, o camisa 9 entrou em suas redes sociais e se manifestou contra a decisão tomada pelo corpo arbitrário, publicando o momento do lance e contestando as linhas da tecnologia de impedimento semiautomático.
👀 Veja a publicação de Kylian Mbappé após gol anulado pelo Real Madrid:
O lance ao qual Kylian se refere aconteceu aos sete minutos de jogo. Em lançamento de Alexander-Arnold, o atacante saiu cara a cara com Leo Román, dominou e bateu forte para inaugurar o marcador na capital. Porém, após o traçar das linhas, a arbitragem flagrou a condição milimetricamente ilegal e anulou o tento.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Apesar da decisão, o Real levou a melhor em seus domínios sobre o Mallorca. Muriqi abriu o placar aos 18 minutos, mas a virada veio ainda na primeira etapa, de maneira relâmpago: Arda Güler, aos 37', e Vini Jr, no lance seguinte, remontaram para os donos da casa.
Com o triunfo, o Madrid manteve os 100% de aproveitamento na temporada 2025/26 de La Liga, com três vitórias em três jogos. A marca ainda pode ser igualada por Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que têm seis pontos e cumprem seus respectivos compromissos neste domingo (31) para fechar a terceira jornada da competição.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias