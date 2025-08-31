menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mbappé provoca a arbitragem após jogo do Real Madrid

Merengues superaram o Mallorca no sábado (30), pela terceira rodada de La Liga

Mbappé - Real Madrid x Mallorca
imagem cameraMbappé em ação no confronto entre Real Madrid e Mallorca (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
09:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

As polêmicas de arbitragem no confronto entre Real Madrid e Mallorca, pela terceira rodada de La Liga, não passaram batidas aos olhos de Kylian Mbappé. O centroavante teve dois gols anulados por impedimento e se enfureceu com a decisão de um dos tentos, motivada por um lance milimétrico.

continua após a publicidade

Após a vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, o camisa 9 entrou em suas redes sociais e se manifestou contra a decisão tomada pelo corpo arbitrário, publicando o momento do lance e contestando as linhas da tecnologia de impedimento semiautomático.

👀 Veja a publicação de Kylian Mbappé após gol anulado pelo Real Madrid:

Kylian Mbappé - Real Madrid
Mbappé contestou, nas redes sociais, decisão de impedimento em jogo no Real Madrid (Foto: Reprodução)

O lance ao qual Kylian se refere aconteceu aos sete minutos de jogo. Em lançamento de Alexander-Arnold, o atacante saiu cara a cara com Leo Román, dominou e bateu forte para inaugurar o marcador na capital. Porém, após o traçar das linhas, a arbitragem flagrou a condição milimetricamente ilegal e anulou o tento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar da decisão, o Real levou a melhor em seus domínios sobre o Mallorca. Muriqi abriu o placar aos 18 minutos, mas a virada veio ainda na primeira etapa, de maneira relâmpago: Arda Güler, aos 37', e Vini Jr, no lance seguinte, remontaram para os donos da casa.

continua após a publicidade

Com o triunfo, o Madrid manteve os 100% de aproveitamento na temporada 2025/26 de La Liga, com três vitórias em três jogos. A marca ainda pode ser igualada por Villarreal, Barcelona e Athletic Bilbao, que têm seis pontos e cumprem seus respectivos compromissos neste domingo (31) para fechar a terceira jornada da competição.

