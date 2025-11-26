O jornal "Marca", da Espanha, voltou a mencionar o nome de Estêvão após a atuação de destaque do brasileiro na Champions League. Em publicação, o periódico relembrou conversas antigas nos bastidores do Real Madrid, que chegou a sondar o brasileiro quando ele ainda estava no Palmeiras. A negociação, porém, nunca avançou – e, de acordo com o diário, isso frustrou um desejo real do próprio atleta, que "sonhava" em vestir a camisa merengue.

De acordo com o Marca, Estêvão não era apenas uma possibilidade distante para o Real Madrid, mas um nome que despertava admiração dentro do clube. A direção via nele um perfil ideal para o futuro: driblador, decisivo e capaz de desmontar defesas com naturalidade incomum para a idade. Pessoas próximas ao jogador chegaram a ser informadas de que o interesse era concreto, ainda que condicionado ao cenário interno do elenco.

O problema era justamente esse cenário. Naquele momento, a posição estava saturada de jovens em ascensão – Rodrygo vivia fase indiscutível, enquanto outras alternativas disputavam cada minuto com intensidade. O Real Madrid, embora encantado com o talento do então garoto de 16 anos, não tinha como garantir o protagonismo que ele precisaria para se desenvolver. A avaliação interna era clara: qualquer investimento que não viesse acompanhado de minutos reais poderia frear sua evolução.

Chelsea comemora gol de Estêvão diante do Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Ainda segundo o Marca, o desejo do jogador em atuar pelo clube existia. No entanto, as circunstâncias não eram favoráveis. O momento não se encaixava, e o clube preferiu não avançar em uma negociação sem garantias esportivas.

Chelsea avançou nas tratativas por Estêvão

Com a porta merengue semiaberta, mas sem espaço prático para uma oferta, foi o Chelsea quem transformou a observação em proposta. Os ingleses apresentaram um pacote completo: projeto esportivo, minutos, prioridade no desenvolvimento e um plano personalizado para torná-lo peça central no futuro do clube. A oferta financeira também foi determinante, somando ambição e estrutura de longo prazo.

Barcelona, PSG e Manchester City também monitoravam o brasileiro, mas nenhum deles apresentou as condições que o clube londrino colocou à mesa. Para o Real Madrid, tratou-se de um talento admirado, porém desalinhado com a realidade do elenco naquele instante.

A repercussão da partida na Champions League, especialmente após ofuscar Lamine Yamal, reacendeu a discussão. O Marca destacou que o talento que encantava o Palmeiras – onde era tratado como "Messinho" por sua personalidade ofensiva e capacidade de arriscar sempre – está agora completamente moldado para o futebol europeu. No Brasil, sempre se dizia que, quando seu físico estivesse plenamente desenvolvido, Estêvão seria "imparável". Na visão do jornal, esse ponto parece cada vez mais próximo.

