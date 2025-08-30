menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-São Paulo marca golaço e Porto vence Sporting no Campeonato Português

William Gomes marcou o segundo gol da vitória dos Dragões no clássico

Comemoração de William Gomes na vitória do Porto sobre o Sporting, pelo Campeonato Português (Foto: Divulgação/Porto)
imagem cameraComemoração de William Gomes na vitória do Porto sobre o Sporting, pelo Campeonato Português (Foto: Divulgação/Porto)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
19:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Porto derrotou o Sporting por 2 a 1, neste sábado (30), no José Alvalade, em Lisboa (POR), pela quarta rodada do Campeonato Português. Com gols do experiente Luuk de Jong e do ex-São Paulo William Gomes, os Dragões derrotaram os rivais da capital e assumiram a liderança de forma isolada na tabela, com 12 pontos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

👀 Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Logo na saída de bola, o Porto preparou uma jogada ensaiada e quase marcou antes de completar o primeiro minuto, com Borja Sainz, de bicicleta, mas a bola acertou a trave. Na sequência da partida, os Dragões seguiu no controle do ataque, mas quem teve a melhor chance foi o Sporting, em contra-ataque rápido, mas Pedro Gonçalves teve a finalização bloqueada por Alberto Costa.

continua após a publicidade

Com mais posse, o Porto teve as melhores chances no fim, mas com finalizações sem levar perigo ao gol de Rui Silva. Já o Sporting seguiu nos contra-ataques, mas sem efetividade.

O Porto venceu o Sporting por 2 a 1, pelo Campeonato Português (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
O Porto venceu o Sporting por 2 a 1, pelo Campeonato Português (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a partida ficou truncada, com muitas faltas, mas leve superioridade do Sporting, que obrigou Diogo Costa fazer boa defesa após chute de Trincão. Porém, quem abriu o placar foi o Porto, com Luuk de Jong. Após jogada trabalhada na direita, Alberto Costa recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para o atacante holandês completar para o gol na segunda trave.

continua após a publicidade

Minutos depois, o Porto ampliou o placar com William Gomes em golaço de fora da área. O ex-São Paulo recebeu na direita, cortou para o meio e bateu colocado no ângulo, sem chances para o goleiro Rui Silva.

O Porto venceu o Sporting por 2 a 1, pelo Campeonato Português (Foto: Divulgação/Porto)
O Porto venceu o Sporting por 2 a 1, pelo Campeonato Português (Foto: Divulgação/Porto)

Atrás no placar, o Sporting se atirou ao ataque e conseguiu diminuir o placar aos 29 minutos. Em lançamento de Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas apareceu nas costas da marcação e jogou a bola para a área. O zagueiro Jan Bednarek tentou afastar, mas a bola acertou no companheiro Nehuén Pérez e foi para o gol.

Ao fim o Sporting pressionou o Porto, mas sem conseguir furar o bloqueio dos Dragões, que sacramentaram a vitória, fora de casa, por 2 a 1.

✅ FICHA TÉCNICA
Sporting 1x2 Porto
4ª rodada - Campeonato Português

📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: José Alvalade, Lisboa (POR)
🕴️ Arbitragem: João Gonçalves (árbitro); Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro (assistentes); Miguel Nogueira (quarto árbitro); Rui Costa (VAR)
🥅 Gols: Luuk de Jong, 16'/2º (0-1); William Gomes, 19'/2º (0-2); Nehuén Pérez (contra) 29'/2º (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Jan Bednarek, Borja Sainz, Luuk de Jong, Pablo Rosario (POR); Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Giorgos Vagiannidis (SPO)
🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Iván Fresneda (Giorgos Vagiannidis), Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Giorgi Kochorashvili (Conrad Harder), Morten Hjulmand; Geny Catamo (Geovany Quenda), Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (Alisson Santos); Luis Suárez

Porto (Técnico: Francesco Farioli)
Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Francisco Moura (Zaidu Sanusi); Alan Varella, Rodrigo Mora (Pablo Rosario), Victor Froholdt; William Gomes (Deniz Gül), Luuk de Jong (Samu Aghehowa), Borja Sainz (Dominik Prpić)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

O Porto venceu o Sporting por 2 a 1, pelo Campeonato Português (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias