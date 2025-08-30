Ex-São Paulo marca golaço e Porto vence Sporting no Campeonato Português
William Gomes marcou o segundo gol da vitória dos Dragões no clássico
O Porto derrotou o Sporting por 2 a 1, neste sábado (30), no José Alvalade, em Lisboa (POR), pela quarta rodada do Campeonato Português. Com gols do experiente Luuk de Jong e do ex-São Paulo William Gomes, os Dragões derrotaram os rivais da capital e assumiram a liderança de forma isolada na tabela, com 12 pontos.
👀 Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Logo na saída de bola, o Porto preparou uma jogada ensaiada e quase marcou antes de completar o primeiro minuto, com Borja Sainz, de bicicleta, mas a bola acertou a trave. Na sequência da partida, os Dragões seguiu no controle do ataque, mas quem teve a melhor chance foi o Sporting, em contra-ataque rápido, mas Pedro Gonçalves teve a finalização bloqueada por Alberto Costa.
Com mais posse, o Porto teve as melhores chances no fim, mas com finalizações sem levar perigo ao gol de Rui Silva. Já o Sporting seguiu nos contra-ataques, mas sem efetividade.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, a partida ficou truncada, com muitas faltas, mas leve superioridade do Sporting, que obrigou Diogo Costa fazer boa defesa após chute de Trincão. Porém, quem abriu o placar foi o Porto, com Luuk de Jong. Após jogada trabalhada na direita, Alberto Costa recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para o atacante holandês completar para o gol na segunda trave.
Minutos depois, o Porto ampliou o placar com William Gomes em golaço de fora da área. O ex-São Paulo recebeu na direita, cortou para o meio e bateu colocado no ângulo, sem chances para o goleiro Rui Silva.
Atrás no placar, o Sporting se atirou ao ataque e conseguiu diminuir o placar aos 29 minutos. Em lançamento de Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas apareceu nas costas da marcação e jogou a bola para a área. O zagueiro Jan Bednarek tentou afastar, mas a bola acertou no companheiro Nehuén Pérez e foi para o gol.
Ao fim o Sporting pressionou o Porto, mas sem conseguir furar o bloqueio dos Dragões, que sacramentaram a vitória, fora de casa, por 2 a 1.
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting 1x2 Porto
4ª rodada - Campeonato Português
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: José Alvalade, Lisboa (POR)
🕴️ Arbitragem: João Gonçalves (árbitro); Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro (assistentes); Miguel Nogueira (quarto árbitro); Rui Costa (VAR)
🥅 Gols: Luuk de Jong, 16'/2º (0-1); William Gomes, 19'/2º (0-2); Nehuén Pérez (contra) 29'/2º (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Jan Bednarek, Borja Sainz, Luuk de Jong, Pablo Rosario (POR); Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Giorgos Vagiannidis (SPO)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Iván Fresneda (Giorgos Vagiannidis), Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Giorgi Kochorashvili (Conrad Harder), Morten Hjulmand; Geny Catamo (Geovany Quenda), Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (Alisson Santos); Luis Suárez
Porto (Técnico: Francesco Farioli)
Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Francisco Moura (Zaidu Sanusi); Alan Varella, Rodrigo Mora (Pablo Rosario), Victor Froholdt; William Gomes (Deniz Gül), Luuk de Jong (Samu Aghehowa), Borja Sainz (Dominik Prpić)
