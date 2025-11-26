A Champions League, além de palco dos grandes times da Europa, tem mostrado uma estatística incômoda para equipes espanholas. Em nove confrontos diretos entre equipes de La Liga e Premier League, foram oito vitórias inglesas e apenas um triunfo espanhol. A disparidade também aparece no saldo de gols: 19 a 4, com ingleses marcando em todos os jogos e espanhóis balançando as redes apenas duas vezes.

Os resultados ajudam a dimensionar a superioridade inglesa. Depois da vitória inicial do Barcelona, os clubes de La Liga acumularam derrotas em sequência: o Atlético perdeu para Liverpool e Arsenal, o Real Madrid caiu diante do Liverpool, o Villarreal foi superado por Tottenham e Manchester City, enquanto o Athletic Bilbao levou dois reveses – para Arsenal e Newcastle.

Somam-se ainda os 3 a 0 sofridos pelo Barcelona diante do Chelsea, em um jogo marcado por enorme dificuldade física e técnica dos catalães. Koundé, em gol contra, Estevão e Delap marcaram os gols ingleses, e outros três tentos do Chelsea foram anulados. Para além do placar, o desempenho mostrou a distância entre as equipes.

– Já era difícil contra 11… mas contra mais 10. Tentamos acompanhar os laterais na disputa de bola e foi impossível. Os duelos, as segundas bolas… se você não for forte, é impossível ganhar – analisou Eric García, do Barcelona.

Estêvão em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, na Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

A declaração sintetiza um padrão observado em diversos confrontos: a fisicalidade intensa, o ritmo acelerado e a superioridade nos duelos individuais têm feito diferença consistente a favor dos clubes da Premier League. Em quase todos os jogos, a explosão física inglesa e a profundidade técnica dos elencos prevaleceram.

Ingleses com domínio geral na Champions League

O domínio não aparece apenas nos jogos, mas também na tabela geral da Champions League. Faltando cinco rodadas para o fim da fase de liga, quatro ingleses figuram entre os oito primeiros colocados, enquanto o Liverpool está empatado em pontos com o oitavo e o Tottenham está a apenas um ponto desse bloco.

Do lado espanhol, a situação é oposta. Nenhum time de La Liga está entre os oito primeiros, e apenas o Real Madrid ainda aparece em zona competitiva. O Barcelona caiu para o 15º lugar, o Atlético é apenas o 20º (com um jogo a menos), o Athletic aparece em 28º e o Villarreal – terceiro colocado no Campeonato Espanhol – ocupa a 34ª posição.

Mesmo na temporada passada, quando houve menos duelos diretos, a tendência já estava clara: foram cinco vitórias inglesas e apenas duas espanholas, ambas do Real Madrid contra o Manchester City. Arsenal, Liverpool e outros clubes ingleses mantiveram vantagem em desempenho, gols marcados e classificação.

