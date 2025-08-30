Possível novo destino de Lucas Paquetá repercute: ‘Seis por meia dúzia’

O Aston Villa está próximo de um acordo com o West Ham para contratar Lucas Paquetá, por empréstimo com obrigação de compra. O clube de Birmingham ofereceu 50 milhões de euros pelo jogador brasileiro, que já aceitou a mudança para a equipe. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, e viralizou rapidamente nas redes sociais.

A notícia não teve uma boa repercussão entre os torcedores e fãs do jogador brasileiro. Na internet, a maioria das pessoas se mostraram supresas com o possível novo destino de Lucas Paquetá e igualaram o West Ham com o Aston Villa. Veja a repercussão abaixo:

Após ser inocentado pela justiça inglesa sobre uma possível manipulação de apostas esportivas, Lucas Paquetá seguiu como titular do West Ham nas primeiras rodadas da Premier League. Inclusive, o brasileiro fez um belo gol na partida contra o Chelsea, que abriu o placar do confronto.

Porém, a fase dos Hammers não ajuda, com duas derrotas, fora de competições europeias, eliminado na Copa da Liga Inglesa e na lanterna do campeonato. Com o atual cenário, a permanência do meia no clube está incerta.

Do outro lado, o Aston Villa também teve início abaixo no Campeonato Inglês, com apenas um ponto conquistado, mas a equipe está classificada à Europa League. Em busca de reforçar o meio de campo da equipe, os Villans ofereceram um empréstimo com obrigação de compra de 50 milhões de euros por Lucas Paquetá.

Caso a negociação de Paquetá se concretize, o brasileiro será a quarta contratação do clube na atual janela de transferências. Lucas se juntaria ao centroavante Evann Guessand, ao zagueiro Yasin Özcan e o goleiro Marco Bizot.