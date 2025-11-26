Chelsea fecha parceria com refrigerante conhecido mundialmente

Encontro de marcas de destaque no planeta. O Chelsea anunciou uma parceria com a gigante Coca-Cola Company. O tempo de contrato não foi anunciado, mas o acordo é considerado de longo prazo e a empresa será a Fornecedora Oficial de Refrigerantes do clube no Reino Unido e na Europa.

O contrato inclui a presença de todo o portfólio principal da empresa no Stamford Bridge e no Kingsmeadow, onde os times feminino e de base mandam seus jogos. Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite e outras opções do grupo serão vendidas em diferentes áreas dos palcos das partidas.

O acordo também prevê ativações digitais, iniciativas de varejo e ações de engajamento comunitário voltadas ao torcedor. O diretor de vendas de parcerias do Chelsea, Oliver Boden, destacou.

- Estamos entusiasmados em receber a Coca-Cola como nossa Fornecedora Oficial de Refrigerantes. O alcance global deles, a influência cultural e o foco em experiências centradas no torcedor os tornam um encaixe perfeito para o clube. Juntos, estamos comprometidos em proporcionar momentos refrescantes para nossos apoiadores em Stamford Bridge e além - afirmou o dirigente, antes de o presidente de marketing da Coca-Cola para a Europa, Javier Meza, completar:

- Estamos encantados em trabalhar com o Chelsea, um time icônico com uma base de fãs global apaixonada. Através deste acordo, esperamos conectar-nos com os torcedores dos Blues e melhorar a experiência em dias de jogo com nosso portfólio líder de refrigerantes.

Coca-Cola renova patrocínio a competição de seleções da Uefa

A Coca-Cola renovou sua parceria de longa data com a Uefa e será patrocinadora global da Euro 2028. Novamente a empresa estadunidense será a patrocinadora oficial de bebidas não alcoólicas da principal competição de seleções masculinas da Europa. O novo contrato mantém uma parceria iniciada em 1988. O torneio, que será disputado no Reino Unido e na Irlanda, será o 11º consecutivo com a logomarca da companhia.