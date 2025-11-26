Presidente do Bayern critica Barcelona: 'Absurdo que ainda estejam na primeira divisão'

Presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness voltou a criticar a gestão financeira do Barcelona ao analisar a competitividade internacional do futebol europeu. Em entrevista ao podcast "OMR", o dirigente afirmou que o modelo adotado pelo clube catalão não seria aceito em outros campeonatos e classificou a situação econômica do Barça como incompatível com a elite do esporte.

— Em qualquer outro país já não estariam na primeira divisão. Com 1,3 bilhão de dívida, como isso funciona? É incompreensível que sigam jogando. Em um país normal, um clube dirigido assim não estaria na elite — afirmou o presidente do Bayern.

Hoeness afirmou ainda que o Barcelona gasta há anos mais do que arrecada e que a permanência do clube no mais alto nível distorce o mérito esportivo. O presidente comparou a situação ao modelo do Bayern, que, segundo ele, se baseia em estabilidade financeira, ausência de dívidas elevadas e gestão sem necessidade de manobras.

— Isso contrasta com o controle que temos no Bayern e com nossas finanças sólidas, que deveriam servir de exemplo para todos os clubes da Europa. Podemos nos orgulhar de uma gestão sólida, com bom senso econômico, e de um nível de qualidade esportiva que não depende de manobras financeiras — disse Hoeness.

Barcelona apresenta orçamento bilionário; entenda finanças do clube

Em outubro, o Barcelona anunciou resultados financeiros positivos e um orçamento que supera € 1 bilhão para a temporada recém-iniciada. Na verdade, exatos € 1.075 bilhão (na conversão atual, R$ 6.695 bilhões). A crise financeira, pelo visto, está dando adeus ao clube espanhol.

No site, o texto oficial celebra o balanço positivo € 2 milhões após receitas ordinárias de € 994 milhões. Foram € 39 milhões obtidos com receitas do Estádio Olímpico Lluís Companys, onde os jogos estavam acontecendo. Outros motivos para o otimismo para o futuro do Barcelona estão na área de patrocínios. O clube entende como históricos os € 259 garantidos principalmente pelo contrato com a Nike.

