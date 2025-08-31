Vini Jr é visto torcendo por time de Portugal na arquibancada; veja vídeo

O Benfica vai vencendo o Alverca por 2 a 0, fora de casa, ao fim do primeiro tempo, em partida válida pela quarta rodada da Liga Portugal. No entanto, o principal destaque do evento até aqui está fora das quatro linhas. Vini Jr, sócio do clube mandante, está presente no estádio acompanhando a partida das arquibancadas. Veja o vídeo abaixo:

Vini Jr, Flamengo, Brasil e Alverca 💰

O Alverca, clube português localizado na região de Ribatejo, nos arredores de Lisboa, tem forte ligação com o Brasil, tanto dentro quanto fora de campo. Com um elenco repleto de jogadores brasileiros e sob o comando de investidores do Brasil e da Espanha, a entidade tem Vini Jr como um de seus principais nomes nos bastidores.

O ex-jogador do Flamengo adquiriu o Alverca em dezembro de 2024 e celebrou publicamente o retorno da equipe à elite do futebol português, após 21 anos, nesta temporada. Fundado em 1º de setembro de 1939, o clube tem as cores azul e vermelha como identidade. Em fevereiro deste ano, oficializou-se a transição para SAF, com a nova gestão investindo na reestruturação do estádio, que passou a comportar 6.900 torcedores sentados. A forte presença brasileira também se reflete fora do esporte: cerca de 10% da população da cidade, que conta com aproximadamente 4 mil habitantes, é composta por brasileiros.

Outro ponto de conexão entre Alverca e Flamengo é José Boto, atual diretor do Rubro-Negro. Antes de assumir o cargo no Brasil, ele teve passagem pelo Alverca por três anos. Durante esse período, exerceu funções como treinador da equipe sub-14 e analista de adversários do time principal. Saiba mais detalhes dessa relação na entrevista exclusiva do Lance!:

➡️ Além de Vini Jr: entenda a relação entre Flamengo e Alverca, de Portugal

