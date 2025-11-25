João Gomes, de 24 anos, deixou o Flamengo em busca de novos desafios no Wolverhampton, da Premier League, marca que iniciou sua trajetória no futebol europeu. Agora, o meio-campista pode estar mais próximo de dar um salto ainda maior, em virtude do interesse do Manchester United, uma das principais equipes da Inglaterra. Segundo o jornal português "Record", a negociação envolveria um valor próximo de 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões).

Na atual temporada, o United já investiu cerca de 250 milhões de euros em contratações, incluindo Senne Lammens, Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha — este último também vindo dos Wolves para reforçar o elenco comandado por Rúben Amorim.

O meio-campo, entretanto, não recebeu reforços nesta temporada, sendo justamente essa a posição em que Gomes se encaixaria. O setor conta atualmente com Casemiro, que pode deixar os Red Devils ao fim da temporada, e do jovem inglês Kobbie Mainoo, que não figura nos planos do técnico português, além do uruguaio Manuel Ugarte.

João Gomes 🤝 Wolverhampton 🐺

João Gomes, por sua vez, teria a oportunidade de avançar na carreira ao deixar os Wolves, atual lanterna da liga nacional, com dois pontos em 12 jogos. O ex-Flamengo disputou 15 partidas na campanha atual, sendo 11 como titular. Contratado por 8 milhões de euros em 2022, ele acumula ao todo 104 jogos pelos Wolves, com sete gols e três assistências.

Há otimismo entre as partes para que a transação seja concluída até o final do ano. Convocado por Carlo Ancelotti para a Data Fifa de outubro, João não chegou a entrar em campo, mas mantém a esperança de disputar a Copa do Mundo do próximo ano pela Seleção Brasileira.

