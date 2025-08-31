City sai na frente, mas Brighton reage e vira pela Premier League
Brajan Gruda marca no fim e Manchester City perde a segunda seguida
O Brighton derrotou o Manchester City por 2 a 1, neste domingo (31), no American Express Stadium, em Brighton (ING), pela terceira rodada da Premier League. Mesmo com gol de Haaland no primeiro tempo, o time da casa dominou a segunda etapa e, com James Milner e Brajan Gruda, conseguiu a virada.
Com a primeira vitória na competição, o Brighton subiu para a 10ª colocação, com quatro pontos. Já o Manchester City perdeu a segunda partida seguida e despencou para a 12ª posição.
👀 Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Nos primeiros minutos, superioridade do Manchester City, que quase abriu o placar em ataque rápido com passe em profundidade de Marmoush para Haaland, mas o atacante norueguês bateu mal e facilitou a defesa de Verbruggen. No decorrer do jogo, o Brighton equilibrou as ações e chegou perto do gol em contra-ataque com Mitoma, mas Trafford conseguiu salvar os Cityzens.
Após o susto, o City voltou a dominar e teve outras duas oportunidades com Haaland, mas não aproveitou, com direito a grande defesa de Verbruggen. Porém, em outra chance, o norueguês não desperdiçou; após bate-rebate com Marmoush, a bola sobrou para Erling, que apenas deslocou o goleiro holandês para abrir o placar. Na sequência, o ritmo de jogo diminuiu até o fim da primeira etapa, sem nenhuma chance clara.
Segundo tempo
No início da segunda etapa, o Manchester City quase ampliou a vantagem, mas Marmoush não conseguiu alcançar o cruzamento na segunda trave. Porém, o Brighton tomou o controle do jogo e quase empatou com Welbeck, mas Trafford defendeu. Minutos depois, em falta cobrada dentro da área, van Hecke escorou, mas a bola acertou o braço de Matheus Nunes e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, James Milner deslocou o goleiro e igualou o placar.
A pressão do Brighton seguiu e Minteh quase virou o jogo após grande jogada, ao dar caneta em Aït-Nouri, e chute de fora da área, que passou perto da trave.
Perto do apito final, após bate-rebate no escanteio, van Hecke finalizou e Trafford fez uma grande defesa à queima-roupa. Porém, no lance seguinte, o Brajan Gruda aproveitou a defesa exposta do Manchester City, invadiu a área, driblou o goleiro e marcou o gol da virada. No abafa, o City se atirou ao ataque e quase empatou com Reijnders, de cabeça, mas a bola passou ao lado do gol. Ao fim, o Brighton segurou a vantagem e concretizou a vitória por 2 a 1.
O que vem por aí?
Agora, os dois times respeitarão a parada para a Data Fifa e só retornam à ação em meados de setembro. No dia 14, o Manchester City terá o clássico contra o Manchester United, às 12h30, no Etihad Stadium; no dia anterior, às 11h, o Brighton visita o Bournemouth, no Vitality Stadium.
✅ FICHA TÉCNICA
Brighton 2x1 Manchester City
3ª rodada - Premier League
📆 Data e horário: domingo, dia 31 de agosto, às 10h (de Brasília)
📍 Local: American Express Stadium, em Brighton (ING)
🕴️Arbitragem: Darren England (árbitro); Scott Ledger, Akil Howson e Simon Hooper (quarto árbitro); Paul Tierney (VAR1) e Nick Greenhalgh (AVAR)
🥅 Gols: Erling Haaland, 34'/1ºT (0-1); James Milner, 22'/2ºT (1-1); Brajan Gruda, 44º/2ºT (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Jan Paul van Hecke e Joël Veltman (BHA); Abdukodir Khusanov e Rayan Aït-Nouri (MCI)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Bart Verbruggen; Joël Veltman, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Maxim De Cuyper; Carlos Baleba (James Milner), Jack Hinshelwood (Yasin Ayari); Yankuba Minteh, Diego Gómez (Brajan Gruda), Kaoru Mitoma; Danny Welbeck (Georginio Rutter)
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
James Trafford; Matheus Nunes (Rico Lewis), John Stones (Ruben Dias), Abdukodir Khusanov, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva (Nico O'Reilly); Oscar Bobb, Omar Marmoush (Jérémy Doku), Erling Haaland
