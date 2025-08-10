Além de Vini Jr: entenda a relação entre Flamengo e Alverca, de Portugal

Time português com alma brasileira. Esta poderia ser a definição do Alverca, clube de Portugal que tem inúmeros brasileiros no elenco e também no comando da SAF. No entanto, a ligação com o Brasil vai além das quatro linhas e envolve um dos principais times do país: o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As duas equipes têm pontos em comum na história, seja dentro ou fora de campo. Um deles é Vini Jr, ex-Garoto do Ninho e xodó da torcida. O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira adquiriu o clube em dezembro do ano passado junto a um grupo de investidores brasileiros e espanhóis. Ele, inclusive, chegou a comemorar o retorno da equipe à elite do futebol português após 21 anos em suas redes sociais.

continua após a publicidade

Outro ponto se trata de José Boto, atualmente diretor de futebol do Flamengo, mas que já trabalhou no Alverca. O dirigente ficou por três anos no clube recém-promovido à elite, sendo dois na primeira divisão do Campeonato Português e um na segunda divisão, como treinador da equipe Sub-14 e também analista de adversários do time principal.

Em conversa com o Lance!, José Boto relembrou sua passagem pelo Alverca e citou uma conversa rápida e saudosa com Vini Jr sobre o tempo que trabalhou no clube. Além disso, citou curiosidades que reforçam a relação com o Brasil.

continua após a publicidade

— Tenho um carinho especial por aquele clube — começou o dirigente, que completou: — Depois saí, o clube caiu, mas cresceu em infraestruturas. No meu tempo só havia o estádio, que é o mesmo e um campo de terra onde treinava toda a base.

— Sei que o Vini Jr comprou. Há umas semanas aqui no Rio de Janeiro estava com Pedro Alves, diretor de futebol (do Alverca) e até ligou para Vini, e falamos do meu tempo de Alverca — disse o dirigente do Flamengo.

Boto chegou ao Alverca na temporada de 2001/02 após ter se destacado em outro clube de Lisboa. Na presidência estava Luís Filipe Vieira, que, meses depois, deixou o clube e foi para o Benfica como conselheiro.

Dois anos depois, ele se tornou o 33º presidente do clube, permanecendo no cargo de outubro de 2003 a julho de 2021. Curiosamente, o destino uniu novamente o dirigente do Flamengo e o ex-presidente do Benfica.

➡️Time de Vini Jr fará estreia na primeira divisão de Portugal neste domingo

José Boto foi contratado pelo time de Lisboa na temporada 2007/08 como scout, quando permaneceu até 2017/18, mas como coordenador de scouting. O fato foi pontuado pelo diretor de futebol. Além disso, mencionou outra curiosidade, que ressalta a intercessão entre o Brasil e o Alverca.

— O presidente do Alverca que o colocou e manteve na primeira liga era Luis Filipe Vieira. Mais tarde presidente do Benfica, com quem trabalhei 12 anos no Benfica.

— Outra curiosidade: no meu primeiro ano de Alverca, o treinador do profissional era o Jesualdo Ferreira, que treinou o Santos aqui no Brasil.

Durante o bate-papo, o dirigente rubro-negro compartilhou alguns registros de seu arquivo pessoal com o Lance! durante a conquista da Donosti Cup, principal torneio internacional de futebol na Espanha, com o sub-14 do Alverca.

Alverca comemora título na Donosti Cup; Boto está à direita de vermelho (Foto: Arquivo Pessoal/José Boto)

Alverca comemora título na Donosti Cup; Boto está à direita de vermelho (Foto: Arquivo Pessoal/José Boto)

Equipe do Alverca antes de partida; Boto, de vermelho, à esquerda (Foto: Arquivo pessoal/José Boto)

Ao fim, José Boto reforçou sua expectativa para o retorno do clube à divisão principal do futebol português. O Alverca entra em campo neste domingo, às 16h30 (de Brasília), contra o Moreirense, fora de casa.

— Tenho lá muitos amigos e estou expectante para a época que vão fazer.

Conheça o Alverca, o clube português com alma brasileira

Localizado na região de Ribatejo, no subúrbio de Lisboa, o Alverca foi fundado em 1º de setembro de 1939, dia do início da Segunda Guerra Mundial. As cores principais são azul e vermelha. Em fevereiro deste ano, foi oficializada a mudança de comando para SAF, que foi adquirida por Vini Jr e outros empresários. Após a reestruturação do estádio, o complexo desportivo ficou com a capacidade de 6.900 lugares sentados.

Não é só a presença de brasileiros dentro e fora de campo que torna o Alverca um pedacinho do Brasil em Portugal. A população da pequena cidade, distrito de Lisboa, é composta por 10% de brasileiros, que buscam uma vida tranquila na região com apenas 4 mil habitantes.