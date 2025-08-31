O Liverpool superou o Arsenal por 1 a 0 neste domingo (31), em Anfield, e assumiu a liderança da Premier League. Em jogo de poucas emoções, os Reds contaram com uma pintura de Dominik Szoboszlai para furar a defesa dos Gunners, que ainda não havia sofrido gols na competição, e manter os 100% de aproveitamento.

Com a vitória, o time de Arne Slot saltou para a ponta da tabela inglesa, alcançando nove pontos em três jogos, o único a não deixar nenhum ponto pelo caminho. Já os comandados de Mikel Arteta perderam a chance de manter a liderança e, de quebra, foram ultrapassados pelo Chelsea - que venceu o Fulham em clássico londrino -, caindo para terceiro.

👀 Como foi o jogo entre Liverpool e Arsenal?

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades claras para os dois times. O Liverpool insistia em fazer transições pelo alto, enquanto o Arsenal utilizava as costas dos laterais dos Reds. O primeiro lance de perigo foi aos 21 minutos: após cobrança de escanteio de Rice, Madueke pegou a segunda bola, matou no peito e obrigou Alisson a ótima defesa. A resposta veio 12 minutos depois: Van Dijk saltou na pressão, antecipou passe do goleiro Raya, mas ajeitou errado; na sobra, Mac Allister bateu travado.

Madueke voltou a aparecer aos 35' para finalizar travado pela marcação; dois minutos depois, em ótimo pivô de Gyökeres, Timber encheu o pé, mas acertou a defesa, e Calafiori, no rebote, bateu à esquerda do gol. Era pouco para um clássico tão aguardado.

O Liverpool voltou para o segundo tempo mais incisivo e com mais posse no campo ofensivo. Gravenberch tentou a primeira aos 6', mas pegou mal na bola. A segunda foi perigosa: aos 14', Mac Allister achou grande passe para Wirtz. O alemão aproveitou o espirro no domínio e emendou para defesa de Raya; no rebote, Gakpo antecipou o goleiro e foi derrubado, mas a bola sobrou após bate-rebate para Ekitike empurrar para as redes. O lance, porém, foi parado por impedimento do atacante holandês na dividida com Raya.

A recompensa pela ousadia veio aos 37 minutos, partindo de uma individualidade. Em jogada pelo meio, Curtis Jones foi derrubado por Zubimendi na intermediária central. Raya pediu apenas três homens na barreira, e Szoboszlai chamou a responsabilidade para acertar uma cobrança magnífica, que ainda beijou a trave direita e morreu no fundo das redes. Liverpool na frente e Anfield em êxtase com a pintura do húngaro.

Szoboszlai bate falta com perfeição para dar a vitória ao Liverpool sobre o Arsenal, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

O Arsenal despertou após o gol sofrido e tentou engatar uma pressão, contando com a velocidade de Madueke e do estreante Eberechi Eze. Porém, o excesso de cruzamentos não foi suficiente, e expostos, os londrinos quase sofreram o contragolpe com Chiesa, que bateu à direita de Raya. Sem ímpeto, o time visitante sucumbiu à força dos atuais campeões e chegaram a 13 anos sem vencer em Anfield. Território hostil que vibrou com a vitória crucial na corrida pela ponta.

🌌 O que vem por aí?

Agora, os dois times respeitarão a parada para a Data Fifa e só retornam à ação em meados de setembro. No dia 13, às 8h30 (de Brasília), os Gunners recebem o Nottingham Forest no Emirates Stadium, em Londres; no dia seguinte, às 10h, os Reds entram em campo para visitar o Burnley no Turf Moor.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 1x0 Arsenal

3ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Daniel Cook e Wade Smith (auxiliares); Samuel Barrott (quarto árbitro); John Brooks e Sian Massey-Ellis (VAR)

🥅 Gol: Dominik Szoboszlai (LIV - 37' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Ryan Gravenberch e Wataru Endo (LIV); Viktor Gyökeres e Martin Zubimendi (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté (Joe Gomez), Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister (Cody Gakpo) e Florian Wirtz (Wataru Endo); Mohamed Salah, Cody Gakpo e Hugo Ekitike (Federico Chiesa)



🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba (Cristhian Mosquera), Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Martin Zubimendi, Declan Rice e Mikel Merino (Martin Odegaard); Noni Madueke (Max Dowman), Gabriel Martinelli (Eberechi Eze) e Viktor Gyökeres

