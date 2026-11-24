Vini Jr desencanta, Real Madrid goleia o PSV e mantém 100% na Champions
Clube espanhol mantém 100% de aproveitamento na competição
De virada, o Real Madrid goleou o PSV por 5 a 1, pela 5ª rodada da Champions League, nesta quinta-feira (24), no Santiago Bernabéu. Na etapa inicial, os holandeses abriram o placar com Perisic convertendo pênalti. No segundo tempo, os merengues viraram com Valverde, Bellingham, Mbappé (2) e Vini Jr.
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Na etapa inicial, o PSV começou assustando o Real Madrid e criou as melhores oportunidades antes do intervalo. Na primeira boa chance, Van Bommel ganhou na velocidade de Militão, chegou livre de marcação na área, mas a finalização saiu do lado de fora da rede. Na sequência, Dest foi acionado pelo lado direito, fintou Cucurella, mas o chute do lateral também saiu ao lado do gol de Courtois. Os espanhóis responderam com Vini Jr recebendo uma bola do lado esquerdo, cortando para o meio e soltando um balaço para carimbar a trave. Mas os holandeses abriram o placar após Tchouaméni cometer um pênalti em Mijnans, e Perisic converter a cobrança aos 31 minutos.
No segundo tempo, Mourinho promoveu três mudanças no intervalo, e o Real Madrid voltou com outra postura. Aos quatro minutos, Valverde recebeu um passe de letra de Arda Güler dentro da área e bateu rasteirinho para empatar o confronto. Na sequência, Mbappé quase marcou um golaço de voleio após cruzamento na área, mas Kovar fez grande defesa. Aos 14 minutos, Bellingham recebeu uma bola ajeitada do centroavante francês na entrada da área e finalizou de trivela para marcar um golaço e virar o jogo. E aos 18, Güler aproveitou um erro na saída de bola do PSV, serviu Mbappé livre de marcação na área para estufar as redes. Após os gols, Vini Jr teve duas oportunidades seguidas, mas parou na trave e no goleiro Kovar. E aos 38, Mbappé recebeu uma bola açucarada de Brahim Díaz, driblou Kovar e balançou as redes. E aos 42 minutos, Vini Jr foi lançado em profundidade por Bellingham, que botou na frente com o peito e finalizou de direita para marcar seu segundo gol na temporada e ser muito festejado por seus companheiros.
✅ Ficha técnica
Real Madrid 🆚 PSV
Champions League - 5ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)
🥅 Gols: Perisic, 31'/1ºT (0-1); Valverde, 4'/2ºT (1-1); Bellingham, 14'/2ºT (2-1); Mbappé, 18'/2ºT (3-1); Mbappé, 38'/2ºT (4-1); Vini Jr, 42'/2ºT (5-1).
🟨 Cartões amarelos: Tchouaméni, Rüdiger e Camavinga (REA); Kostic (PSV).
🟥 Cartões vermelhos: -
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Valverde, Militão (Huijsen), Rüdiger (Konaté) e Cucurella; Tchouaméni (Bellingham), Bernardo Silva e Güler (Camavinga); Diomande (Brahim Díaz), Mbappé e Vini Jr.
PSV (Técnico: Peter Bosz)
Kovar; Dest, Geertruida, Obispo e Kostic; Mijnans, Sano e Wanner (Fernandez); Perisic (Bajraktarević), Til e Van Bommel (Santos).
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