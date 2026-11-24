Arsenal pressiona, mas apenas empata com o Dortmund na Champions League
Gunners seguem invictos, mas sofrem segundo tropeço no torneio
O Arsenal empatou em 1 a 1 com o Borussia Dortmund, pela 5ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (24). Na etapa inicial, Gyokeres abriu o placar para os Gunners, enquanto Beier deixou tudo igual na reta final.
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No primeiro tempo, o Arsenal dominou as ações do jogo contra o Borussia Dortmund no início do duelo. Aos nove minutos, Gyokeres recebeu uma bola na entrada da área e soltou uma bomba para marcar um golaço encobrindo Kobel. Na sequência, Tzolis foi acionado pelo lado esquerdo da área, cortou para o meio e finalizou para boa defesa do goleiro adversário, enquanto Madueke desperdiçou o rebote ao chutar em cima de um defensor. Na reta final, os alemães buscaram assustar, e Gadou quase descontou o marcador ao ser acionado pelo lado direito da área e surpreender Kepa com uma batida direta para o gol ao invés de cruzar para os atacantes, mas o arqueiro espanhol espalmou para a linha de fundo.
No segundo tempo, o Arsenal voltou assustando o Dortmund com uma batida de Madueke da entrada da área ao lado do gol de Kobel. Mas aos nove minutos, Gadou arrancou do campo de defesa ao ataque, tocou para Beier, que driblou Gabriel Magalhães e bateu no cantinho para empatar a partida. Desde então, a equipe de Mikel Arteta impôs uma forte pressão. Em uma grande chance criada, Odegaard cruzou na área, mas Gyokeres livre de marcação e na pequena área perdeu grande oportunidade ao cabecear sem direção pela linha de fundo. Na reta final, Rice recebeu um passe em profundidade na área de Eze e carimbou a trave em uma finalização de canhota. Os Gunners "apelaram" para a bola parada, mas não conseguiram a vitória.
✅ Ficha técnica
Arsenal 🆚 Dortmund
Champions League - 5ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
🥅 Gols: Gyokeres, 9'/1ºT (1-0); Beier, 9'/2ºT (1-1).
🟨 Cartões amarelos: -
🟥 Cartões vermelhos: -
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; White (Timber), Konsa, Gabriel Magalhães e Hincapie; Lewis-Skelly (Bruno Guimarães), Rice e Odegaard; Madueke, Gyokeres (Merino) e Tzolis (Eze).
Dortmund (Técnico: Nico Kovac)
Kobel; Gadou (Mane), Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Bellingham (Sabitzer), Nmecha e Svensson; Beier (Karetsas) e Fábio Silva (Guirassy).
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