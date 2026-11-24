A força da Premier League no futebol europeu já não está concentrada apenas nos clubes mais tradicionais da Inglaterra. Com receitas bilionárias, maior capacidade de investimento e resultados expressivos em torneios continentais, equipes como Aston Villa, Crystal Palace e West Ham passaram a ocupar um espaço de destaque no cenário internacional. O movimento reflete a expansão econômica da liga e mostra como clubes de diferentes níveis conseguem competir por títulos na Europa.

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Os números ajudam a explicar essa transformação. De acordo com o Annual Review of Football Finance 2026, elaborado pela Deloitte, os clubes da Premier League movimentaram £ 6,8 bilhões em receitas na temporada 2024/25, um crescimento de 8% em relação ao período anterior. Entre as equipes com participação contínua na competição, os clubes de fora do Big Six registraram crescimento médio de 8%, acima dos 6% alcançados pelos integrantes do grupo.

A dimensão financeira também aparece no Football Money League 2026, levantamento da Deloitte que considera o faturamento dos clubes, e não seus valores de mercado. Nove equipes inglesas aparecem entre as 20 maiores receitas do futebol mundial. Aston Villa e West Ham ocupam, respectivamente, a 14ª e a 20ª posições. Considerando também as colocações entre 21º e 30º, a Premier League conta com 15 representantes entre os 30 clubes de maior faturamento do mundo.

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Receitas da Premier League ultrapassam £ 6,8 bilhões

A distribuição das fontes de arrecadação mostra como a liga inglesa mantém sua vantagem econômica. Os direitos de transmissão renderam £ 3,4 bilhões aos clubes em 2024/25, alta de 2% na comparação com a temporada anterior. Já as receitas comerciais cresceram 13%, chegando a £ 2,4 bilhões.

Outro destaque foi a arrecadação com bilheteria e atividades nos estádios, que superou pela primeira vez a marca de £ 1 bilhão, com avanço de 15%. Apesar da expansão entre diferentes equipes, a concentração ainda é significativa: os integrantes do Big Six responderam por 73% de toda a receita comercial da Premier League.

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Para Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol, o diferencial inglês está na capacidade de converter o poder econômico em competitividade esportiva.

— A força financeira da Premier League não está apenas no volume de receitas, mas na capacidade de transformá-las em competitividade. Clubes de médio porte combinam recursos de transmissão, patrocínios e bilheteria para investir em elencos e estrutura. Esse poder amplia suas possibilidades no mercado europeu, mas exige planejamento: faturar mais não garante bons resultados se os gastos não forem bem administrados — avalia.

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Aston Villa, Crystal Palace e West Ham conquistam espaço na Europa

O Aston Villa representa um dos casos mais expressivos dessa expansão. Na temporada 2023/24, o clube alcançou a 18ª posição no Football Money League, com € 310 milhões em receitas, crescimento de 27% em relação ao período anterior. Segundo a Deloitte, a evolução foi impulsionada pela participação em competições da UEFA e pelos resultados nas disputas nacionais.

O crescimento financeiro acompanhou a evolução dentro de campo. Depois de chegar às quartas de final da Champions League em 2024/25, o Aston Villa conquistou a Europa League em 2025/26, ampliando sua presença entre os principais clubes do continente.

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Crystal Palace e West Ham também conseguiram transformar suas campanhas europeias em conquistas. O Palace levantou a Conference League em 2025/26, enquanto o West Ham havia conquistado o mesmo torneio em 2022/23. Os resultados reforçam a capacidade de equipes que não fazem parte do grupo tradicional de gigantes ingleses de alcançar títulos continentais.

Claudio Fiorito, CEO da P&P Management, empresa responsável pela carreira de mais de 150 jogadores, entre eles o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, destaca que a diferença não está apenas na disponibilidade de dinheiro, mas na maneira como os recursos são utilizados.

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— Quando olhamos para a Premier League, o que chama a atenção é que o poder econômico deixou de ser uma vantagem restrita aos clubes que historicamente disputam os principais títulos. A capacidade de gerar receitas elevadas permite que outras equipes invistam melhor, atraiam jogadores de alto nível e construam elencos capazes de competir em torneios europeus. Mas não é só uma questão de dinheiro: o diferencial está em como cada clube utiliza esses recursos para montar um projeto esportivo consistente — analisa.

Mateta celebra gol marcado pelo Crystal Palace sobre o Rayo Vallecano na final da Conference League (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Premiações da UEFA ampliam poder de investimento dos ingleses

Além das receitas domésticas, a participação nas competições continentais representa outra fonte importante de arrecadação. Na temporada 2024/25, a primeira com o novo formato dos torneios masculinos da UEFA, os clubes ingleses participantes receberam £ 474 milhões em repasses, um aumento de 22% em relação ao ciclo anterior.

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Os valores variam de acordo com a classificação e o desempenho de cada equipe, mas representam uma oportunidade adicional de fortalecimento financeiro. Quanto mais longe um clube avança nas competições, maiores podem ser os ganhos relacionados à participação e aos resultados esportivos.

Esse cenário também aumenta a capacidade de atração da Premier League no mercado internacional. Com mais recursos disponíveis, os clubes conseguem disputar contratações, oferecer melhores condições a jogadores e ampliar suas relações comerciais.

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Fair play financeiro pode limitar o crescimento dos clubes ingleses?

A expansão econômica da Premier League também levanta discussões sobre os mecanismos de controle financeiro adotados pela UEFA e pela própria liga inglesa. As regras estabelecem limites de gastos relacionados às receitas dos clubes, o que abre espaço para diferentes capacidades de investimento conforme o faturamento de cada instituição.

Na avaliação de Eduardo Carlezzo, advogado especializado em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados, os mecanismos atuais dificilmente vão reduzir a vantagem financeira dos ingleses.

— Dificilmente as regras de fair play vão frear esse movimento. Tanto a UEFA quanto a própria Premier League adotaram limites de gastos proporcionais à receita. Quanto mais o clube fatura, mais ele pode gastar. Na prática, esse modelo tende a consolidar a vantagem inglesa, e não a reduzir, já que o faturamento dos clubes pequenos e médios ingleses é superior ao de muitas equipes tradicionais da Europa — afirma.

A presença de diferentes representantes ingleses entre os clubes de maior faturamento do mundo reforça essa tendência. Embora o Big Six continue concentrando boa parte das receitas comerciais, equipes como Aston Villa, Crystal Palace e West Ham mostram que a competitividade da Premier League ultrapassa os limites dos gigantes tradicionais.

O dinheiro, por si só, não garante títulos. Mas, aliado ao planejamento esportivo, à capacidade de investimento e à participação frequente em competições continentais, tornou-se um diferencial importante para que novos clubes ingleses conquistem espaço e protagonismo na Europa.

Arsenal é o atual campeão da Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Confira o ranking dos 20 clubes com maiores receitas

Segundo o levantamento Football Money League 2026, da Deloitte, que considera o faturamento da temporada 2024/25:

1 . Real Madrid (Espanha) 2 . Manchester City (Inglaterra) 3 . Arsenal (Inglaterra) 4 . Paris Saint-Germain (França) 5 . Barcelona (Espanha) 6 . Chelsea (Inglaterra) 7 . Liverpool (Inglaterra) 8 . Bayern de Munique (Alemanha) 9 . Manchester United (Inglaterra) 10 . Tottenham Hotspur (Inglaterra) 11 . Inter de Milão (Itália) 12 . Newcastle United (Inglaterra) 13 . Atlético de Madrid (Espanha) 14 . Brighton (Inglaterra) 15 . Brentford (Inglaterra) 16 . Aston Villa (Inglaterra) 17 . Bournemouth (Inglaterra) 18 . Juventus (Itália) 19 . Crystal Palace (Inglaterra) 20 . Borussia Dortmund (Alemanha)

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