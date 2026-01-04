Filha de Virgínia se revolta após falta sofrida por Vini Jr em jogo do Real Madrid; veja

Buscando recuperar a liderança de LaLiga, o Real Madrid venceu o Real Betis por 5 a 1, pela 18ª rodada, neste domingo (4). Entre os milhares de torcedores presentes no Santiago Bernabéu, uma brasileira chamou atenção dos torcedores nas redes sociais: Maria Flor, filha da influenciadora Virgínia Fonseca, acompanhou a vitória da equipe Merengue e não gostou das faltas sofridas por Vini Jr, namorado de sua mãe.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Virgínia Fonseca apareceu em um dos camarotes do estádio ao lado das duas filhas, Maria Flor e Maria Alice. No decorrer da partida, a caçula viralizou nas redes após dizer que iria bater nos jogadores do Real Betis. Quando questionada porque iria fazer isso, respondeu de prontidão: "Porque estão batendo no Vini". Confira abaixo.

Com o resultado, a equipe comandada por Xabi Alonso chegou aos 45 pontos e segue na cola do líder Barcelona. Com direito a hat-trick de Gonzalo García, e gols de Fran Garcia e Raúl Asencio, os Merengues venceram a primeira partida em 2026. O próximo compromisso será a semifinal da Supercopa da Espanha, contra o rival Atlético de Madrid, na próxima quinta-feira (8).

Namoro Virgínia e Vini Jr, astro do Real Madrid

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Neste Réveillon, Vini Jr e Virgínia receberam 2026 na casa do jogador, em Madrid, numa festa que também contou com a presença dos três filhos da influenciadora, amigos próximos e familiares, incluindo a irmã do ex-marido de Virginia, o cantor Zé Felipe, além do influenciador Casimiro Miguel.