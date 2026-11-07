Ex-Palmeiras, Pedro Felipe completa 90 minutos pela primeira vez na LaLiga após ascensão na Europa
Zagueiro de 22 anos foi titular na vitória do Racing Santander sobre o Málaga, venceu todos os duelos e teve 94% de aproveitamento nos passes
A trajetória de Pedro Felipe no futebol europeu ganhou um novo capítulo neste sábado (7). Aos 22 anos, o zagueiro brasileiro completou pela primeira vez os 90 minutos de uma partida da LaLiga. Titular do Racing Santander na vitória por 2 a 1 sobre o Málaga, em La Rosaleda, o ex-jogador do Palmeiras teve uma atuação segura e alcançou marcas importantes nos fundamentos defensivos e na saída de bola.
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O defensor venceu todos os três duelos disputados, sendo dois pelo chão e um pelo alto, e acertou 51 dos 54 passes tentados, com 94% de aproveitamento. Também registrou quatro cortes, três recuperações de bola e um desarme, além de não ter sido driblado durante os 90 minutos em campo.
A partida representa mais um passo em uma trajetória que mudou de patamar em poucos meses. No início de 2026, Pedro Felipe atuava pela Juventus Next Gen, equipe B do clube italiano que disputa a terceira divisão nacional. Depois, passou pelo Sassuolo, da elite italiana, antes de chegar ao futebol espanhol.
Da terceira divisão italiana à LaLiga em poucos meses
Em janeiro de 2026, Pedro Felipe defendia a Juventus Next Gen, na Serie C, equivalente à terceira divisão do futebol italiano. No mês seguinte, foi emprestado ao Sassuolo, que disputava a primeira divisão do país. Pelo clube, entrou em campo três vezes na Serie A.
A mudança para a Espanha aconteceu em agosto, quando acertou sua chegada ao Racing Santander. A adaptação ao novo campeonato ganhou um capítulo importante neste sábado: pela primeira vez, o brasileiro permaneceu em campo durante os 90 minutos de uma partida da primeira divisão espanhola.
Zagueiro foi revelado pelo Palmeiras
Natural de Itajuípe, na Bahia, Pedro Felipe iniciou sua formação nas categorias de base do Vitória e chegou ao Palmeiras em 2022. No clube paulista, passou pelas equipes de formação e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Em janeiro de 2024, seguiu para a Itália, inicialmente por empréstimo à Juventus. O zagueiro construiu sua trajetória no futebol italiano até chegar ao Racing Santander. Aos 22 anos, a primeira partida completa na LaLiga marca uma nova etapa na carreira do brasileiro, que busca conquistar espaço no futebol espanhol.
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