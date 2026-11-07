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Ex-Palmeiras, Pedro Felipe completa 90 minutos pela primeira vez na LaLiga após ascensão na Europa

Zagueiro de 22 anos foi titular na vitória do Racing Santander sobre o Málaga, venceu todos os duelos e teve 94% de aproveitamento nos passes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 16:01
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Pedro Felipe, jogador de futebol, camisa verde e branca, sentado com o logotipo do Racing ao fundo.
Foto: Divulgação/Racing Santander

A trajetória de Pedro Felipe no futebol europeu ganhou um novo capítulo neste sábado (7). Aos 22 anos, o zagueiro brasileiro completou pela primeira vez os 90 minutos de uma partida da LaLiga. Titular do Racing Santander na vitória por 2 a 1 sobre o Málaga, em La Rosaleda, o ex-jogador do Palmeiras teve uma atuação segura e alcançou marcas importantes nos fundamentos defensivos e na saída de bola.

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O defensor venceu todos os três duelos disputados, sendo dois pelo chão e um pelo alto, e acertou 51 dos 54 passes tentados, com 94% de aproveitamento. Também registrou quatro cortes, três recuperações de bola e um desarme, além de não ter sido driblado durante os 90 minutos em campo.

A partida representa mais um passo em uma trajetória que mudou de patamar em poucos meses. No início de 2026, Pedro Felipe atuava pela Juventus Next Gen, equipe B do clube italiano que disputa a terceira divisão nacional. Depois, passou pelo Sassuolo, da elite italiana, antes de chegar ao futebol espanhol.

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Da terceira divisão italiana à LaLiga em poucos meses

Em janeiro de 2026, Pedro Felipe defendia a Juventus Next Gen, na Serie C, equivalente à terceira divisão do futebol italiano. No mês seguinte, foi emprestado ao Sassuolo, que disputava a primeira divisão do país. Pelo clube, entrou em campo três vezes na Serie A.

A mudança para a Espanha aconteceu em agosto, quando acertou sua chegada ao Racing Santander. A adaptação ao novo campeonato ganhou um capítulo importante neste sábado: pela primeira vez, o brasileiro permaneceu em campo durante os 90 minutos de uma partida da primeira divisão espanhola.

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Zagueiro foi revelado pelo Palmeiras

Natural de Itajuípe, na Bahia, Pedro Felipe iniciou sua formação nas categorias de base do Vitória e chegou ao Palmeiras em 2022. No clube paulista, passou pelas equipes de formação e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em janeiro de 2024, seguiu para a Itália, inicialmente por empréstimo à Juventus. O zagueiro construiu sua trajetória no futebol italiano até chegar ao Racing Santander. Aos 22 anos, a primeira partida completa na LaLiga marca uma nova etapa na carreira do brasileiro, que busca conquistar espaço no futebol espanhol.

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