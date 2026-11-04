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Ex-Bahia, Everton Moraes celebra primeiro título no Cazaquistão e mira nova conquista

Atacante ajudou o Ordabasy a vencer a Liga Nacional após disputa emocionante com o rival Kairat

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 18:14
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Everton Moraes foi campeão pelo Ordabasy
Everton Moraes foi campeão pelo Ordabasy (Foto: Divulgação)

Everton Moraes conquistou seu primeiro título no futebol do Cazaquistão. O atacante de 24 anos, com passagens por Bahia e Londrina, ajudou o Ordabasy a vencer a liga nacional em sua segunda temporada no país e já tem outra decisão pela frente: a final da Copa do Cazaquistão, contra o Kaysar, neste sábado (7).

O Ordabasy terminou o campeonato com 68 pontos, três à frente do Kairat. Foram 21 vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 30 partidas. A conquista foi a segunda da história do clube na liga, após o título de 2023, e interrompeu o bicampeonato do concorrente.

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— Acredito que o ponto chave da nossa equipe foi acreditar o tempo todo que era possível. Estávamos muito fechados e unidos no objetivo de levantar essa taça pelo clube e no dia a dia isso ficava muito nítido. Sei que muitas pessoas de fora também acreditavam e estavam na torcida, mas o nosso ambiente interno sempre foi de muito trabalho e confiança. Graças a Deus as coisas terminaram da melhor forma possível e conseguimos comemorar bastante o título — afirmou Everton.

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Everton Moraes relembra adaptação ao país

No Ordabasy desde fevereiro de 2025, após deixar o Bahia, o atacante reconheceu as dificuldades enfrentadas no início da experiência no exterior. Segundo ele, o apoio das pessoas que conheceu no país foi importante para a adaptação.

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— O início realmente foi complicado, pois o Cazaquistão é muito diferente do Brasil em muitos aspectos. Mas fiz muitos amigos aqui, que me ajudaram bastante nesse processo e felizmente as coisas começaram a dar certo.

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De acordo com os números enviados pela assessoria, Everton soma cinco gols e quatro assistências em 2026. Antes de se transferir para o Ordabasy, o atacante também defendeu o Londrina por empréstimo do Bahia. Em 2024, marcou oito gols em 30 partidas pelo clube paranaense.

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Ordabasy busca segundo troféu na temporada

A final contra o Kaysar será disputada na Turkestan Arena, em Turquestão. O Ordabasy busca seu terceiro título da Copa do Cazaquistão, competição que venceu em 2011 e 2022.

— Hoje já estou adaptado e muito feliz aqui, ainda mais se encerrarmos a temporada com as duas conquistas. Sou muito grato a todos que me apoiaram ao longo desse período e tento sempre retribuir em campo tudo isso — concluiu o brasileiro.

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