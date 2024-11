Web reage à derrota do Barcelona: ‘Deixando o Real Madrid vivo’

O Barcelona perdeu para o Las Palmas por 2 a 1 neste sábado (30), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Com dois jogos a menos, o Real Madrid agora pode ultrapassar o rival na liderança da liga. O assunto foi um dos temas mais abordados na web nesta tarde de sábado (30).

Com o resultado, o Barcelona segue na primeira posição do Campeonato Espanhol, com 34 pontos em 15 jogos. O Real Madrid, vice-colocado, está com dois jogos a menos e quatro pontos atrás do líder. Se vencer nesta rodada, o time de Carlo Ancelotti reduzirá a vantagem catalã para um ponto, ainda tendo uma partida a menos em relação ao rival histórico. Nas redes sociais, torcedores falaram sobre a tópico: ⬇️

Além do fator liderança, a partida foi o primeiro compromisso do Barcelona após o aniversário de 125 anos do clube. Agora, time de Hansi Flick chega a três jogos sem vencer na liga nacional.

O que vem pela frente?

No próximo jogo, o Barcelona enfrenta o Mallorca, em jogo adiantado de La Liga, válido pela 19ª rodada, no dia 3 de dezembro, às 15h. Enquanto isso, o Real Madrid enfrenta o Getafe neste domingo (1), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada.

