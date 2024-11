Imprensa internacional critica Mbappé e relata crise do Real Madrid

O clima para Mbappé no Real Madrid não é dos melhores. Contratado a peso de ouro na última janela de transferências, o francês vem sendo fortemente criticado pela imprensa internacional por conta de seu desempenho desde a chegada ao novo país.

Na derrota para o Liverpool, por 2 a 0, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, o astro do gigante espanhol fez péssima partida, perdeu um pênalti quando o duelo ainda estava 1 a 0 para os ingleses e, para completar, foi perseguido pela torcida dos Reds durante toda a partida em Anfield.

- A confiança do Real Madrid em Mbappé, após conseguir a sua esperada contratação neste verão, segue sendo total. É evidente que o jogador francês atravessa uma crise neste início de temporada que o está impedindo de oferecer o nível que todo o mundo esperava - relatou o "Mundo Deportivo".

- Não há nenhum integrante do elenco que duvide de Mbappé. Todos no vestiário o tem em grande estima, porque sabem do que é capaz de fazer e esperam que, antes cedo do que tarde, termine dando os gols de que o Real Madrid tanto precisa agora - completou o diário espanhol.

Além do "Mundo Deportivo", outros jornais da Espanha fizeram duras críticas ao desempenho do astro pelo Real Madrid.

A capa do jornal "Marca" desta quinta-feira (28) estampou uma imagem de lamentação do francês com a seguinte manchete: "A dura realidade". Enquanto o "Sport" destacou uma disputa de bola "perdida" do atacante com a palavra "afundados" em referência ao atual momento do clube na competição continental.

Problemas no Real Madrid e desempenho de Mbappé na temporada

A equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda não assimilou da melhor maneira o novo formato adotado pela Uefa na competição, e está na 24ª colocação geral - de uma competição de 32. Dessa forma, ocupa a última vaga nos 16 avos de final, o que é pouco para as ambições de um "ganancioso" presidente Florentino Pérez.

Com a chegada de Kylian Mbappé no verão europeu, esperava-se que um time recheado de astros como Vini Jr e Bellingham voasse ainda mais. Em campo, porém, o que se vê é um time desorganizado em muitos jogos, dependendo do brilho individual. Na Champions, esse brilho ainda não apareceu.

Em cinco jogos, os Blancos conseguiram duas vitórias, sobre Stuttgart e Borussia Dortmund, e perderam os outros três compromissos, para Lille, Milan e Liverpool. Na derrota para os Reds, Ancelotti não pôde contar com Vini Jr, e a responsabilidade colocada sobre Mbappé não foi correspondida.