Kylian Mbappé atravessa uma fase complicada no Real Madrid, marcada por uma derrota significativa para o Liverpool pela Champions League, onde o francês desperdiçou um pênalti decisivo. Em um evento em Nice, a lenda do futebol francês, Michel Platini, manifestou sua preocupação com o momento atual do atacante, destacando a necessidade de Mbappé se recuperar para se afirmar como um grande campeão.

A mudança de Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid foi cercada de grandes expectativas. Contudo, o começo da temporada tem sido desafiador para o jogador e para o clube, com críticas apontando para a sua atuação. Portais internacionais, como "Mundo Deportivo" e "Marca", têm destacado uma crise no Real Madrid, tanto no aspecto individual quanto coletivo.

O "Mundo Deportivo" salientou que, apesar dos desafios, Mbappé ainda conta com a confiança do clube e dos colegas, que acreditam em sua capacidade de recuperação. Por outro lado, os jornais "Marca" e "Sport" criticaram o desempenho de Mbappé, especialmente em partidas importantes da Champions League.

A derrota do Real Madrid para o Liverpool, que incluiu um pênalti perdido por Mbappé, intensificou as críticas e colocou o clube em uma posição complicada na competição. Sob a liderança de Carlo Ancelotti, o time tem lutado para se adaptar ao novo formato da Champions League.

Além das críticas em campo, a saúde mental de Mbappé também tem sido motivo de preocupação. O "L'Equipe" destacou a importância de atenção ao bem-estar psicológico do jogador, diante dos desafios enfrentados nos últimos seis meses, incluindo sua transferência do Paris Saint-Germain e questões pessoais.

