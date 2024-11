Em homenagem aos 125 anos do Barcelona, completados na sexta-feira (29), o jornal espanhol "Sport" fez uma lista das 125 maiores lendas da história do clube. No entanto, o periódico ignorou jogadoras como Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, vencedoras da Bola de Ouro.

O Barcelona é uma potência no futebol feminino. A equipe catalã chegou a decisão da Champions League nos últimos cinco anos, tendo conquistado o troféu em três oportunidades. Os principais nomes dessa safra vitoriosa são Bonmatí e Putellas que, além de levantar o título, receberam o prêmio da Bola de Ouro e do "Fifa The Best". As atletas ainda foram campeãs do mundo em 2023, com a Espanha.

Por outro lado, todos os jogadores que ganharam prêmios individuais no futebol mundial, foram lembrados na lista: como Lionel Messi, Luis Suárez, Johan Cruyff e Hristo Stoichkov, além dos brasileiros Ronaldo, Romário, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Bonmatí posa com prêmio da Bola de Ouro de 2023

Putellas e Bonmatí são lendas do Barcelona

Para quem pode achar as atletas não tiveram impacto no clube, aqui vão os números. Alexia Putellas é a quarta maior artilheira da história do Barcelona, entre homens e mulheres, com 200 gols em 440 partidas. Além disso, ela conquistou a Bola de Ouro e o Fifa The Best em 2021 e 2022. Na mesma linha, Aitana Bonmatí levou as Bolas de Ouro em 2023 e 2024, é a atual vencedora do Fifa The Best e está indicada para 2024.

O perfil oficial do Barcelona publicou uma arte em comemoração aos 125 anos do clube e contou com atletas do time feminino: Putellas, Bonmatí, Patri Guijarro, Mariona e Mapi León, além de jogadoras do passado e representantes de outros esportes praticados pelo clube.

A lista conta com nomes que participaram da marcante geração comandada por Pep Guardiola: Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Pedro e Victor Valdés, além do próprio Guardiola. Outro nome que figura é Diego Maradona, apesar da passagem discreta pelo clube catalão nos anos 80. O atual camisa 9 da equipe, Robert Lewandowski, também foi homenageado.

Nove brasileiros estiveram entre os citados pelo jornal "Sport": Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Neymar, Rivaldo, Evaristo de Macedo, Belletti, Daniel Alves e o naturalizado português Deco.