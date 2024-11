Ao comando de Guardiola, o Manchester City não está em sua melhor fase, já que não vence há um mês na atual temporada. Mikel Arteta expressou a sua simpatia pelo técnico no momento em que o clube inglês enfrenta um período difícil, destacando que ultrapassar as dificuldades faz parte do trabalho de um treinador.

- É muito pessoal, mas sinto muita simpatia por todos os meus colegas porque compreendo o trabalho e como esta indústria pode ser impiedosa. Somos julgados apenas pelos resultados, mesmo que tenhamos feito o mesmo e o resultado tenha sido diferente. Temos de lidar com isso. Sei como é difícil, já passei por isso muitas vezes, e cada derrota é muito dolorosa. Depois, só temos de ganhar alguma perspectiva, como sempre fazemos, e seguir em frente, porque há sempre outro jogo - comentou Arteta.

Segundo o treinador do Arsenal, a má fase é apenas uma etapa comum na "vida" de um clube, com altos e baixos. Mikel Arteta ainda destaca que a pressão sobre o Manchester City de Guardiola vem do costume de sucesso, conquistado pela torcida dos Citizens devido aos longos anos vitoriosos. Assim, reforça o crescimento do nível dos clubes europeu.

- O que as pessoas têm que dizer é como é difícil fazer o que fizeram durante nove anos de forma consistente. E sim, um percalço, todos têm um. Para eles, é muito estranho, porque em nove anos nunca o tiveram. Mas isso nos diz também o nível e o ambiente em que nos encontramos, em que tudo tem de correr quase na perfeição. O desempenho tem de ser perfeito, a disponibilidade do plantel tem de ser perfeita, as coisas têm de correr como queremos e os adversários, o nível é diferente, e é muito difícil ganhar - completou.

Próximos jogos do Manchester City

No topo da tabela da Premier League, o Manchester City, de Guardiola, enfrenta o Liverpool, de Arne Slot, atual líder da competição inglesa, neste domingo (1). A bola rola a partir das 13h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Anfield, em Liverpool (ING).