A presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 segue indefinida. O craque completará 39 anos em junho do próximo ano, mês no qual o calendário prevê a disputa da competição, mas segue sendo peça importante na Argentina, comandada por Lionel Scaloni.

Hristo Stoichkov, eleito Bola de Ouro em 1994, cravou a presença do astro na competição, que será disputada nos países da América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá), e brincou com a simbologia do número oito, que horizontalizado, se torna o símbolo do infinito na matemática.

- 26? Some os números seis e dois, e você tem oito. Quer dizer que é infinito. Messi vai jogar o próximo Mundial aqui nos Estados Unidos - declarou o ex-atleta.

Stoichkov e Messi têm uma amizade antiga. O búlgaro conheceu o craque da última Copa em sua segunda passagem pelo Barcelona, entre 1996 e 1998. Na ocasião, o argentino ainda estava dando seus primeiros passos nas categorias de base de La Masía.

- Conheci Leo quando tinha 12 ou 13 anos, e ele é o mesmo até hoje. Tem a mesma intensidade hoje. Ele se sente jovem, igual a Cristiano Ronaldo. Se sente jovem porque vê possibilidade em estar na Copa. E quando você vê que o Messi - e sempre lhe digo que muita gente não entende - está saindo do hotel dando risadas, abra o olho porque o adversário vai sofrer. Quando ele está um pouco tímido, acho que algo está acontecendo. Mas quando ele ri e toma um mate, sempre digo: "cuidado, porque a perna esquerda vai funcionar" - afirmou Hristo.

🏆 Lionel Messi realizou o sonho de conquistar a Copa do Mundo pela Argentina

Messi conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022, anotando sete gols na campanha. Dois dos sete foram marcados na decisão diante da França, que terminou empatada por 3 a 3; nas penalidades, o camisa 10 abriu a série de seu time balançando as redes e ergueu o troféu após os errosde Coman e Tchouaméni.

Depois de conquistar o Mundial pela primeira vez, Lionel não deixou a Albiceleste para trás e continuou capitaneando os comandados de Scaloni. Em 2024, levou o time ao topo do continente pela segunda vez seguida com o triunfo na Copa América, e garantiu sem sustos o primeiro lugar nas Eliminatórias, com 11 vitórias em 16 compromissos.

