Endrick lidera estatísticas no Lyon e se destaca no elenco francês

Contratado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Endrick já começa a justificar as expectativas no Olympique Lyonnais. Um levantamento comparativo com o elenco do clube francês mostra que o atacante lidera sete quesitos ofensivos, consolidando-se como uma das principais referências da equipe.

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Endrick aparece na primeira colocação em gols e assistências, com seis em cada fundamento. O protagonismo ofensivo também se reflete na participação direta em gols: são 12 ao todo, somando bolas na rede e passes decisivos.

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Os números de destaque de Endrick no Lyon (Foto: X,Lance!)

Endrick também lidera em finalizações no alvo, com 28, demonstrando presença constante nas ações ofensivas do Lyon. No um contra um, outro ponto forte: são 38 dribles certos, o maior número entre os companheiros de equipe.

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A capacidade criativa também chama atenção. Endrick soma 26 chances criadas, além de nove chances claras geradas, liderando novamente o elenco nesses indicadores, dados que reforçam não apenas o poder de decisão do atacante, mas também sua importância na construção das jogadas.

Endrick e o sonho da Copa do Mundo

Endrick retornou à Seleção respaldado por números consistentes no futebol europeu. Emprestado ao Lyon pelo Real Madrid, o atacante soma seis gols e cinco assistências em 15 partidas, mantendo alta participação ofensiva.

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Mesmo com poucos minutos com a camisa da Seleção, o atacante tem bom aproveitamento: marcou contra Inglaterra, Espanha e México no atual ciclo. Na primeira oportunidade que recebeu de Carlo Ancelotti, no amistoso internacional contra a Croácia, Endrick agarrou a chance como ouro e foi o destaque do jogo.

Mesmo entrando no segundo tempo, Endrick mudou o jogo, sofrendo o pênalti que colocou o Brasil à frente novamente no placar, e construiu a jogada do terceiro gol.

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