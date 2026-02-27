Maior campeão da Champions League, o Real Madrid começa o mata-mata longe do topo das projeções e de um novo título. Segundo o supercomputador da Opta, o clube aparece apenas como o 9º favorito à conquista da taça, mesmo sendo dono de 15 troféus europeus. Nas oitavas de final, o adversário será o Manchester City, de Pep Guardiola e velho conhecido da equipe, principalmente em mata-mata.

Será a quinta temporada seguida com duelo eliminatório entre as equipes. Nas projeções, o time de Pep Guardiola tem 64,3% de chances de avançar e aparece como o quarto favorito ao título, com 10,8%.

Enquanto isso, o Real Madrid tem apenas 2,8% de chances de título — número que chama atenção e aumenta o peso sobre protagonistas como Vini Jr, que marcou o gol da virada e encaminhou a vitória do time nos playoffs diante do Benfica, em um jogo marcado por polêmicas.

Quem surge como principal candidato é o Arsenal. Líder da Premier League e dono da melhor campanha da fase de grupos, o time inglês tem 27,4% de conquistar o título da Champions League. Além do bom momento, os Gunners terão vantagem importante: decidirão em casa todos os confrontos até uma possível final.

Atrás do Arsenal, o Bayern de Munique surge entre os principais candidatos, com 14,3% de chances de título nas simulações. O Liverpool também aparece bem cotado, com 12,8%, enquanto o Barcelona levantou a taça em 7,7% dos cenários projetados pelo supercomputador.

Já o atual campeão PSG recebeu avaliação mais cautelosa: apenas 4,6% de probabilidade de conquistar o bicampeonato.

⭐ Favoritos ao título da Champions League (segundo o supercomputador Opta)

1️⃣ Arsenal — 27,4%

2️⃣ Bayern de Munique — 14,3%

3️⃣ Liverpool — 12,8%

4️⃣ Manchester City — 10,8%

5️⃣ Barcelona — 7,7%

6️⃣ Chelsea — 6,9%

7️⃣ PSG — 4,6%

8️⃣ Newcastle — 4,7%

9️⃣ Real Madrid — 2,8%

🔟 Atlético de Madrid — 2,0%

Outros clubes com chances menores nas simulações:

Tottenham — 1,2%

— 1,2% Bodø/Glimt — 0,4%

— 0,4% Galatasaray — 0,2%

Ranking do favoritismo ao título da Champions League; Real Madrid é o 9º (Foto: Notebook/LM)

Tradição contra os números

Mesmo fora do grupo de favoritos, o Real Madrid aposta em seu histórico na competição para contrariar as projeções mais uma vez. Diante das probabilidades desfavoráveis, cresce a expectativa sobre Vini Jr.

O brasileiro foi decisivo nas últimas campanhas europeias do Real Madrid e novamente surge como principal esperança ofensiva para mudar o cenário previsto pelos números. A história recente mostra que o clube espanhol costuma desafiar estatísticas — e muitas vezes vencer quando não aparece como favorito. Se depender do passado recente e do talento de Vini Jr, Mbappé e companhia, os números podem novamente ficar em segundo plano na Champions League.

