Sorteio da Champions League tem disparidade de força entre as chaves

O sorteio das oitavas de final da Champions League foi realizado nesta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça. Além de sortear os duelos da próxima fase, a cerimônia também determinou o caminho das equipes classificadas até a final, que será realizada no dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Com o chaveamento definido, o panorama da competição ficou marcado por uma chave com grandes equipes e outra com as surpresas da competição. Nisso, o Arsenal, equipe de melhor campanha na fase de liga, e o Barcelona terão um caminho "fácil" em relação aos demais favoritos do título, como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG, que foram para o outro lado da chave.

Chave "fácil" para Arsenal e Barcelona

Na "chave azul" da Champions League, os destaques são os confrontos entre Barcelona x Newcastle e Atlético de Madrid x Tottenham, nos quais os vencedores dos duelos se enfrentarão nas quartas. A outra parte do chaveamento será entre Sporting x Bodo/Glimt e Arsenal x Bayer Leverkusen.

Gabriel Martinelli marcou na vitória do Arsenal sobre o Kairat na Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Para o Arsenal, o caminho foi o melhor possível, sem enfrentar nenhum favorito ao título até a semifinal, tendo Sporting ou Bodo/Glimt como adversário nas quartas de final. Já para o Barcelona, a chave também agrada, principalmente por não encarar o Chelsea e sim o Newcastle nas oitavas de final, uma equipe dura, mas que o time treinado por Hansi Flick é superior.

Na fase seguinte, a equipe catalã terá mais dificuldade, principalmente contra o Atlético de Madrid, que já mostrou na Copa do Rey que pode superar os Culés. Contra o Tottenham, o Barça volta a ter o mesmo cenário que terá com o Newcastle, a ser franco favorito contra uma equipe fragilizada e com campanha desastrosa na Premier League.

Dani Olmo comemora gol do Barcelona sobre o Slavia Praga, pela Champions League (Foto: Michal Cizek/AFP)

Chave "da morte"

A "chave prata" da Champions League contará com quase todos os favoritos ao título. Pela sexta vez em sete anos, Manchester City e Real Madrid se encontraram mais uma vez. O vencedor do confronto enfrentará Bayern de Munique ou Atalanta, em que a equipe alemã terá ampla superioridade nas cotações para se classificar.

Marquinhos marca João Pedro em Chelsea x PSG, no Mundial (Foto: Buda Mendes/AFP)

Do outro lado, Chelsea e Paris Saint-Germain se reencontrarão pela primeira vez desde a final da Copa do Mundo de Clubes, que teve vitória dos ingleses por 3 a 0. Quem passar do duelo terá pela frente o vencedor de Liverpool e Galatasaray, partida essa realizada na fase de liga e que teve uma surpreendente vitória dos turcos por 1 a 0.

Claro que Atalanta e Galatasaray entrarão na chave como zebras e dificilmente terão chances de chegar nas fases mais agudas da competição, apesar de terem conseguido eliminar Borussia Dortmund e Juventus, respectivamente, nos playoffs. Porém, com os demais, é a chave mais aberta em relação aos semifinalistas, até mesmo sobre quem vai chegar nas quartas entre Chelsea x PSG e Manchester City e Real Madrid.

Mbappé em ação no jogo do Real Madrid contra o Manchester City pela Champions (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Datas das fases eliminatórias

O calendário da fase final já está definido:

Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril

Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio

Final: 30 de maio, em Budapeste

Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)

