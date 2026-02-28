Igor Thiago marca, e Brentford vai vencendo Burnley na PL; veja o gol

O atacante Igor Thiago conduziu a vitória parcial do Brentford sobre o Burnley, fora de casa, neste sábado (28), marcando um dos gols do 3 a 1 ainda no primeiro tempo. Com 18 gols na Premier League, o brasileiro é o vice-artilheiro da competição e um dos nomes cotados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Veja o gol:

Igor Thiago marcou o segundo tento do Brentford no Turf Moor, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, quando recebeu em profundidade no passe de Mikkel Damsgaard. O brasileiro chegou em velocidade e bateu colocado cara a cara com o goleiro Dubravka.

Aos 24 anos, o brasileiro atravessa o melhor momento da carreira. Em sua segunda temporada no clube inglês, Igor Thiago soma 18 gols em 28 jogos, quatro a menos que Erling Haaland. O atacante também disputou um jogo da Copa da Inglaterra, competição na qual marcou uma vez.

Igor Thiago é o brasileiro com mais gols em uma edição de Premier League

Em grande fase na Inglaterra, Igor Thiago se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 do Brentford sobre o Sunderland. O camisa 9 superou Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que atingiram seus números ao longo de 38 partidas.

