Saiba quando começa o mata-mata da Champions League 2025/26

A Uefa sorteou os confrontos das oitavas de final da Champions League 2025/26 na última sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça. Com direito a reencontro entre Real Madrid e Manchester City, a fase de mata-mata do principal torneio europeu será disputada entre 10 e 18 de março, em jogos de ida e volta.

Além de definir os duelos do mata-mata da Champions, a cerimônia também determinou o caminho dos classificados até a grande decisão, que será realizada em 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Datas do mata-mata da Champions

Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril

Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio

Final: 30 de maio, em Budapeste

Veja os duelos das oitavas de final

Arsenal x Bayer Leverkusen Bayern de Munique x Atalanta Tottenham x Atlético de Madrid Liverpool x Galatasaray Barcelona x Newcastle Chelsea x PSG Sporting x Bodo/Glimt Manchester City x Real Madrid

Manchester City e Real Madrid em duelo realizado pela Champions League, em dezembro de 2025. (Foto: Thomas COEX / AFP)

Como funcionou o sorteio da Champions League

Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.

Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:

1 . Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta ou Bayer Leverkusen 2 . Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray 3 . Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle 4 . Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt

