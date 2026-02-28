menu hamburguer
Futebol Internacional

Saiba quando começa o mata-mata da Champions League 2025/26

Sorteio das oitavas de final foi realizado na sexta-feira; Real Madrid e Manchester City se enfrentam novamente

Dia 28/02/2026
11:47
Taça da Champions League durante sorteio (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)
imagem cameraTaça da Champions League durante sorteio (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)
A Uefa sorteou os confrontos das oitavas de final da Champions League 2025/26 na última sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça. Com direito a reencontro entre Real Madrid e Manchester City, a fase de mata-mata do principal torneio europeu será disputada entre 10 e 18 de março, em jogos de ida e volta.

Além de definir os duelos do mata-mata da Champions, a cerimônia também determinou o caminho dos classificados até a grande decisão, que será realizada em 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Datas do mata-mata da Champions

  • Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março
  • Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril
  • Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio
  • Final: 30 de maio, em Budapeste

Veja os duelos das oitavas de final

  1. Arsenal x Bayer Leverkusen
  2. Bayern de Munique x Atalanta
  3. Tottenham x Atlético de Madrid
  4. Liverpool x Galatasaray
  5. Barcelona x Newcastle
  6. Chelsea x PSG
  7. Sporting x Bodo/Glimt
  8. Manchester City x Real Madrid

Como funcionou o sorteio da Champions League

Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.

Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:

  1. Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta ou Bayer Leverkusen
  2. Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray
  3. Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle
  4. Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

