Thiago Silva falou em entrevista à "Tnt Sports" sobre a saída do Fluminense em 2025. O zagueiro, atualmente no Porto, contou que a decisão estava tomada antes da eliminação para o Vasco. Thiago ainda disse que uma chegada antecipada de Zubeldía poderia ter dado um rumo diferente à carreira dele.

— Como torcedor do Fluminense, entendo a chateação, a decepção de repente de uma grande parte do dos torcedores. Porque "ah, o Thiago é um ídolo, eu gosto, eu não quero que ele vá embora do meu clube". De repente poderia ter sido comunicado antes essa decisão. Eu quero que as pessoas saibam que a decisão não foi após a derrota pro Vasco. Ali foi o dia que eu comuniquei aos atletas. Mas a diretoria do Fluminense já sabia. A diretoria já sabia. Eu tomei a minha decisão final de setembro, início de outubro — disse Thiago, que seguiu:

— Tentaram de todas as formas até o final da competição pra que eu ficasse, mas eu já estava decidido. Eu falei: "eu quero que vocês procurem um outro atleta. Tô dando tempo pra vocês, porque eu já tomei a minha decisão. Vou jogar até o último jogo que tiver que jogar da melhor maneira possível, me doando como eu sempre fiz em todos os clubes. Principalmente o meu de coração. Mas a minha decisão é essa". Então não foi de uma hora pra outra. O que eu senti é que eles poderiam ter falado isso depois. Por eu ter apanhado do jeito que eu apanhei. Eu entendo o lado do torcedor. Eu também ficaria triste.

O ex-zagueiro do Fluminense atuou pelo clube sob comando de Mano Menezes, Renato Gaúcho e Luis Zubeldía. Quando o argentino assumiu o cargo, a decisão de deixar o Tricolor já estava tomada. Mas poderia ter sido revertida, segundo Thiago.

— Essa decisão foi tomada em início de outubro. Todos ali sabiam dessa minha decisão, a não ser o treinador (Zubeldía) que chegou depois. Inclusive eu falei pra ele, pessoalmente. "Mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia". A minha ideia foi tomada lá atrás, por coisas que não tem aqui o que falar.

Thiago Silva encerrou segunda passagem pelo Fluminense em 2025

Thiago Silva rescindiu contrato com o Fluminense no dia 16 de dezembro de 2026, no CT Carlos Castilho. Foram 212 partidas e 19 gols no total. O zagueiro deixou o clube cerca de seis meses antes do tempo previsto em contrato.

Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Vasco, o jogador se despediu dos companheiros de time no vestiário. A decisão já estava tomada desde o fim de setembro, quando conversou com a diretoria sobre a saída. O Fluminense ainda tentou convencer o defensor da permanência, que atualmente atua pelo Porto, de Portugal.

