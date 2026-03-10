A Bolívia anunciou na segunda-feira (9) a lista dos 28 jogadores convocados para a repescagem que vale vaga na Copa do Mundo de 2026. Entre os chamados estão dois atletas do Santos: o meia-atacante Miguelito e o zagueiro Marcelo Torrez.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia terminou na sétima colocação, com 20 pontos, resultado de seis vitórias, dois empates e dez derrotas, com 17 gols marcados e 35 sofridos. A vaga na repescagem foi confirmada com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil na última rodada, em El Alto.

A equipe enfrenta o Suriname no dia 26 de março, às 16h (de Brasília), no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México, um dos países-sede do torneio ao lado de Estados Unidos e Canadá. Em caso de vitória, a Bolívia encara o Iraque na decisão de sua chave nos play-offs, marcada para 31 de março, no mesmo estádio da semifinal. Antes de embarcar, disputará um último amistoso contra Trinidad e Tobago no próximo domingo (15).

A Bolívia representa a América do Sul (Conmebol), enquanto o Iraque defende a Ásia (AFC), a República Democrática do Congo representa a África (CAF) e a Nova Caledônia a Oceania (OFC). Jamaica e Suriname disputam a vaga pela América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). As duas seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa avançam diretamente à final de seus respectivos grupos — caso de Iraque e Congo. As outras quatro equipes disputam semifinais em jogo único, e os vencedores enfrentam esses cabeças de chave.

Jogadores da Bolívia comemoram vitória sobre o Brasil, no estádio El Alto, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paulo De Tarso/GazetaPress)

Heróis nacionais? 🟢

A principal ausência da lista é Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da seleção boliviana (38 gols) e jogador com mais partidas disputadas (108). O atacante voltou da aposentadoria em meados de fevereiro, após ter encerrado a carreira em dezembro de 2023, com o objetivo de lutar por uma vaga no Mundial. O veterano de 38 anos disputou dois jogos pelo Oriente Petrolero e marcou duaz vezes de pênalti.

Sem seu principal jogador dos últimos anos, o técnico Óscar Villegas apostou no núcleo da equipe que disputou as Eliminatórias Sul-Americanas, ainda que com algumas novidades na convocação. Em busca de levar a Bolívia a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994, o treinador iniciou a preparação do grupo na cidade de Santa Cruz na segunda. Abaixo, veja a lista dos 28 jogadores convocados:

🧤 Goleiros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Peru) e Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguai).

🛡️ Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgária), Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rússia), Lucas Macazaga (Leganés, Espanha), Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rússia), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Luis Haquín (Al-Tai, Arábia Saudita), Richet Gómez (Always Ready), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Efraín Morales (CF Montreal, EUA), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrânia) e Leonardo Zabala (Cancún, México).

🧠 Meio-campistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Gabriel Villamíl (LDU Quito, Equador), Ramiro Vaca (Wydad Athletic, Marrocos), Jesús Maraude (Always Ready) e Carlos Melgar (Bolívar).

⚽ Atacantes: Víctor Abrego (The Strongest), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Fernando Nava (Always Ready), Moisés Paniagua (Wydad Athletic, Marrocos), Enzo Monteiro (Chungbuk Cheongju, Coreia do Sul) e Juan Godoy (Always Ready).

Miguel Terceros (Miguelito), do Santos, durante aquecimento antes de partida contra o Vasco na Vila Belmiro, pelo Brasileirão de 2026 (Foto: Mauricio De Souza/GazetaPress)

