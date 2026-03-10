menu hamburguer
Futebol Internacional

Sem Marcelo Moreno, Bolívia anuncia convocação com jogadores do Santos pelo sonho da Copa

La Verde busca voltar ao Mundial deste ano após 32 anos de ausência

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/03/2026
09:13
ELIMINATORIAS COPA DO MUNDO 2026, BOLIVIA X BRASIL
imagem cameraMarcelo Moreno chora após vitória da Bolívia sobre o Brasil, em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paulo De Tarso/GazetaPress)
A Bolívia anunciou na segunda-feira (9) a lista dos 28 jogadores convocados para a repescagem que vale vaga na Copa do Mundo de 2026. Entre os chamados estão dois atletas do Santos: o meia-atacante Miguelito e o zagueiro Marcelo Torrez.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia terminou na sétima colocação, com 20 pontos, resultado de seis vitórias, dois empates e dez derrotas, com 17 gols marcados e 35 sofridos. A vaga na repescagem foi confirmada com a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil na última rodada, em El Alto.

A equipe enfrenta o Suriname no dia 26 de março, às 16h (de Brasília), no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México, um dos países-sede do torneio ao lado de Estados Unidos e Canadá. Em caso de vitória, a Bolívia encara o Iraque na decisão de sua chave nos play-offs, marcada para 31 de março, no mesmo estádio da semifinal. Antes de embarcar, disputará um último amistoso contra Trinidad e Tobago no próximo domingo (15).

A Bolívia representa a América do Sul (Conmebol), enquanto o Iraque defende a Ásia (AFC), a República Democrática do Congo representa a África (CAF) e a Nova Caledônia a Oceania (OFC). Jamaica e Suriname disputam a vaga pela América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). As duas seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa avançam diretamente à final de seus respectivos grupos — caso de Iraque e Congo. As outras quatro equipes disputam semifinais em jogo único, e os vencedores enfrentam esses cabeças de chave.

Jogadores da Bolívia comemoram vitória sobre o Brasil, no estádio El Alto, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paulo De Tarso/GazetaPress)
Jogadores da Bolívia comemoram vitória sobre o Brasil, no estádio El Alto, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paulo De Tarso/GazetaPress)

Heróis nacionais? 🟢

A principal ausência da lista é Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da seleção boliviana (38 gols) e jogador com mais partidas disputadas (108). O atacante voltou da aposentadoria em meados de fevereiro, após ter encerrado a carreira em dezembro de 2023, com o objetivo de lutar por uma vaga no Mundial. O veterano de 38 anos disputou dois jogos pelo Oriente Petrolero e marcou duaz vezes de pênalti.

Sem seu principal jogador dos últimos anos, o técnico Óscar Villegas apostou no núcleo da equipe que disputou as Eliminatórias Sul-Americanas, ainda que com algumas novidades na convocação. Em busca de levar a Bolívia a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994, o treinador iniciou a preparação do grupo na cidade de Santa Cruz na segunda. Abaixo, veja a lista dos 28 jogadores convocados:

🧤 Goleiros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Peru) e Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguai).

🛡️ Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgária), Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rússia), Lucas Macazaga (Leganés, Espanha), Roberto Fernández (Akron Tolyatti, Rússia), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Luis Haquín (Al-Tai, Arábia Saudita), Richet Gómez (Always Ready), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Efraín Morales (CF Montreal, EUA), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrânia) e Leonardo Zabala (Cancún, México).

🧠 Meio-campistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Gabriel Villamíl (LDU Quito, Equador), Ramiro Vaca (Wydad Athletic, Marrocos), Jesús Maraude (Always Ready) e Carlos Melgar (Bolívar).

Atacantes: Víctor Abrego (The Strongest), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Fernando Nava (Always Ready), Moisés Paniagua (Wydad Athletic, Marrocos), Enzo Monteiro (Chungbuk Cheongju, Coreia do Sul) e Juan Godoy (Always Ready).

Miguelito, do Santos, durante aquecimento antes de partida contra o Vasco na Vila Belmiro, pelo Brasileirão de 2026 (Foto: Mauricio De Souza/GazetaPress)
Miguel Terceros (Miguelito), do Santos, durante aquecimento antes de partida contra o Vasco na Vila Belmiro, pelo Brasileirão de 2026 (Foto: Mauricio De Souza/GazetaPress)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
