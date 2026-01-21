Lenda do Liverpool afineta Arne Slot: 'Encontre soluções'

A vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha pela Champions League, nesta quarta-feira (21), trouxe à tona um debate tático nos bastidores do Liverpool. O técnico Arne Slot aproveitou a entrevista pós-jogo para reiterar que a inconsistência da equipe na temporada se deve à dificuldade em furar defesas fechadas. Em resposta, o ídolo do clube, Steven Gerrard, criticou a postura do treinador, ao sugerir que ele deve parar de reclamar de uma realidade histórica do clube e focar em resolver a questão.

O diagnóstico de Slot

Em conversa com a "TNT Sports", Arne Slot dedicou parte de sua análise para explicar a diferença de rendimento de sua equipe. Segundo o holandês, o Liverpool tem facilidade em jogos abertos, onde o adversário propõe o jogo, mas sofre contra times que utilizam o chamado "bloco baixo" defensivo.

— Eu sei muito bem por que não somos consistentes. Isso tem a ver principalmente com o fato de que, quando um jogo é mais aberto, quando os jogadores conseguem jogar entre as linha, é completamente diferente de jogar contra uma defesa fechada. Contra uma defesa fechada, não tem muito a ver com o que você prepara antes do jogo. Você simplesmente tem a bola bastante, chega ao terço final do campo e algo deve acontecer — analisou Slot.

O treinador citou que, mesmo em derrotas contra grandes equipes como Manchester City e Chelsea, o desempenho foi bom devido à natureza aberta das partidas, contrastando com os tropeços diante de oponentes mais defensivos.

Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)

A resposta de Gerrard

Steven Gerrard, atuando como comentarista da partida, discordou da ênfase dada pelo técnico a esse problema. Para a lenda dos Reds, enfrentar retrancas é o padrão para qualquer treinador que assuma o comando em Anfield, e expor isso como uma desculpa não é o caminho ideal.

— Ele precisa parar de mencionar bloqueios baixos. Jogar contra a defesa baixa é uma prática comum no Liverpool desde a época em que eu jogava lá, e muitos, muitos anos antes disso. É assim mesmo, os times vão tentar fazer de tudo para parar o Liverpool. O segredo é encontrar soluções. Vocês têm os jogadores. Aí vocês vão transformar os jogos com a defesa recuada em vitórias, em vez de empates — afirmou Gerrard.

O ex-jogador alertou ainda que o próximo compromisso da equipe, contra o Bournemouth pela Premier League, apresentará exatamente esse cenário desafiador.

Steven Gerrard é ídolo do Liverpool (Foto: Aandy Buchanan / AFP)

Vitória e classificação encaminhada

Em campo, o Liverpool não teve dificuldades para superar o Olympique de Marselha. Dominik Szoboszlai abriu o placar com uma cobrança de falta antes do intervalo. No segundo tempo, uma jogada individual de Jeremie Frimpong resultou em um gol contra do goleiro Geronimo Rulli, e Cody Gakpo fechou a conta nos acréscimos.

Com o resultado, o Liverpool ocupa a quarta posição na tabela da Champions League e está virtualmente classificado para as oitavas de final. O próximo adversário no torneio continental será o Qarabag, em Anfield.

Jogadores do Liverpool comemorando o gol na Champions League (Foto: Miguel Medina/AFP)

