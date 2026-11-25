O Real Madrid está muito perto de garantir a classificação direta para as oitavas de final da Champions League. Com cinco vitórias em cinco jogos, o time espanhol soma 15 pontos e ocupa a liderança da fase de liga, com uma campanha de 100% de aproveitamento. Restam três rodadas para o encerramento desta etapa, e a equipe tem boas chances de assegurar um lugar entre os oito primeiros colocados.

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A pontuação atual, porém, ainda não garante matematicamente a classificação direta. Em edições anteriores do novo formato da competição, 15 pontos não foram suficientes para terminar entre os oito primeiros. Por outro lado, 16 pontos garantiram a vaga em temporadas passadas. Assim, uma vitória nas próximas partidas pode deixar o Real Madrid em situação confortável.

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Um dos compromissos mais importantes será contra o Arsenal, no dia 9 de dezembro, em Londres. O confronto é considerado o mais difícil dos três que restam para a equipe espanhola e pode ter influência direta na disputa pelas primeiras posições.

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Vantagem de evitar os playoffs

Terminar entre os oito primeiros colocados da fase de liga garante uma vaga direta nas oitavas de final. Além de avançar sem precisar disputar uma eliminatória extra, o Real Madrid ganharia um período importante de descanso em um calendário bastante apertado.

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A disputa dos playoffs está prevista para fevereiro. Caso avance diretamente, o clube evitará dois jogos adicionais justamente em um período de grande exigência física. Considerando os compromissos pela Copa do Rei e pela Supercopa, a equipe poderia ter pela frente uma sequência de 13 partidas em 42 dias.

O técnico José Mourinho já destacou em diferentes ocasiões a importância de evitar essa etapa. Após a vitória que levou o Real Madrid aos 15 pontos, o treinador voltou a abordar o assunto.

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— 15 pontos é muito bom. Acho que, com mais três ou quatro, não precisaremos jogar os playoffs — afirmou em entrevista à "Movistar Plus".

Fator Bernabéu nas fases eliminatórias

Outra vantagem de terminar entre os primeiros colocados está relacionada ao mando de campo nas fases seguintes. Os clubes que encerrarem a fase de liga na primeira ou na segunda posição terão o direito de disputar a partida de volta em casa nas oitavas de final, nas quartas e nas semifinais.

A posição final também influencia o caminho até a decisão. Terminar em terceiro ou quarto lugar, por exemplo, significa perder a vantagem de decidir uma eventual semifinal diante da torcida. A partir da quinta colocação, o cenário também pode ser menos favorável nas quartas de final.

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Por isso, além de assegurar a classificação direta, o Real Madrid busca permanecer nas primeiras posições para ter o Santiago Bernabéu como aliado nos confrontos eliminatórios.

Premiação milionária na Champions League

A campanha também representa um retorno financeiro importante para o clube espanhol. As cinco vitórias conquistadas até agora renderam 10,5 milhões de euros, considerando os 2,1 milhões pagos pela Uefa por cada triunfo. Somados aos 18,6 milhões de euros garantidos pela participação na fase de liga, os valores já chegam a 29,1 milhões de euros.

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A premiação pode aumentar consideravelmente nas próximas etapas. O primeiro colocado da fase de liga recebe 9,9 milhões de euros, enquanto os clubes que terminarem entre os oito primeiros ganham mais dois milhões de euros. A classificação para as oitavas de final garante outros 11 milhões de euros.

Dessa forma, o Real Madrid pode arrecadar quase 23 milhões de euros adicionais com os resultados e a classificação nas próximas etapas.

Próximos jogos do Real Madrid na Champions

O time espanhol terá três compromissos para encerrar sua participação na fase de liga: