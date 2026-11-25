O Bayern de Munique divulgou nesta quarta-feira (25) um comunicado oficial para esclarecer a situação médica de Jamal Musiala. O clube confirmou que o meia foi submetido ao primeiro exame por sintomas semelhantes aos de uma crise epiléptica em 22 de abril de 2025, mais de um ano antes de o caso vir a público.

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A manifestação ocorreu após uma reunião, realizada na terça-feira (24), entre representantes do clube e da agência 11WINS, responsável pela carreira do jogador. O objetivo foi esclarecer as informações que circularam nos últimos dias sobre a condição neurológica do alemão.

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A data chama atenção porque Musiala havia renovado seu contrato com o Bayern até 2030 em fevereiro de 2025. Segundo o comunicado, porém, o jogador ainda não tinha conhecimento da disfunção neurológica quando assinou o novo vínculo.

Em nota conjunta, o Bayern e a agência explicaram que a primeira avaliação médica aconteceu logo após o surgimento dos sintomas.

— Diante dos inúmeros rumores dos últimos dias, o FC Bayern e a agência 11WINS, que representa Jamal Musiala, esclarecem que o jogador foi examinado pela primeira vez devido a sintomas semelhantes aos de uma crise epiléptica em 22 de abril de 2025. Isso aconteceu em acordo com o FC Bayern e seu departamento médico, imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas neurológicos — informou o comunicado.

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Bayern reforça apoio a Musiala

O clube alemão também afirmou que a reunião com os representantes do meia foi positiva. As partes concordaram em manter o diálogo e concentrar os esforços na recuperação do jogador.

— A saúde do jogador é primordial para ambas as partes. Jamal Musiala tem todo o nosso apoio em sua recuperação — acrescentou o Bayern.

As duas partes também manifestaram o compromisso de continuar as conversas de maneira colaborativa e confidencial.

Veja o comunicado na íntegra

Antes do embarque para Lille: conversa construtiva com os representantes de Musiala

Na última terça-feira, o FC Bayern de Munique e os representantes de Jamal Musiala tiveram uma conversa construtiva. Para ambas as partes, a saúde do jogador está acima de tudo. Jamal Musiala recebe todo o apoio em seu processo de recuperação.

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Diante dos diversos rumores dos últimos dias, o FC Bayern e a agência 11WINS, que representa Jamal, esclarecem: Jamal Musiala foi examinado pela primeira vez em 22 de abril de 2025 devido a sintomas semelhantes aos de crises de ausência. Isso ocorreu em comum acordo com o FC Bayern e seu departamento médico, imediatamente após a primeira manifestação dos sintomas neurológicos.

O FC Bayern e os representantes de Jamal Musiala concordaram em dar continuidade às conversas de forma colaborativa e confidencial.