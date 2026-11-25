Mbappé dá prêmio de melhor em campo a Vini Jr e reúne elenco em abraço no brasileiro após gol; veja
Francês marcou dois gols na goleada do Real Madrid sobre o PSV e celebrou o fim do jejum do companheiro
Kylian Mbappé teve duas atitudes de carinho com Vini Jr. após a vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV, nesta terça-feira (24), no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Autor de dois gols e eleito o melhor jogador da partida, o francês entregou o troféu de MVP ao brasileiro, responsável por fechar o placar.
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O gesto aconteceu depois de Mbappé já ter mobilizado os companheiros em uma comemoração especial. Assim que Vini Jr. marcou o quinto gol da equipe, o francês chamou os jogadores do Real Madrid para abraçarem o atacante. O brasileiro encerrou uma sequência de 11 partidas sem balançar as redes pelo clube espanhol.
Bons números pela Seleção Brasileira
Apesar do jejum no Real Madrid, Vini Jr. chegou ao compromisso após uma Data Fifa de destaque. O atacante marcou cinco gols em dois amistosos pela Seleção Brasileira: três contra Singapura e dois diante do Japão.
O gol contra o PSV foi o primeiro do brasileiro na Champions League 2026/27 e o segundo na temporada pelo Real Madrid. O outro havia sido marcado na vitória sobre a Real Sociedad, por LaLiga.
- Próximos jogos do Real Madrid
O Real Madrid volta a campo no sábado (28), às 17h (de Brasília), contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Pela Champions League, a equipe enfrenta o Arsenal no dia 9 de dezembro, em Londres.
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