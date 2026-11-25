Kylian Mbappé teve duas atitudes de carinho com Vini Jr. após a vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV, nesta terça-feira (24), no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Autor de dois gols e eleito o melhor jogador da partida, o francês entregou o troféu de MVP ao brasileiro, responsável por fechar o placar.

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O gesto aconteceu depois de Mbappé já ter mobilizado os companheiros em uma comemoração especial. Assim que Vini Jr. marcou o quinto gol da equipe, o francês chamou os jogadores do Real Madrid para abraçarem o atacante. O brasileiro encerrou uma sequência de 11 partidas sem balançar as redes pelo clube espanhol.

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Bons números pela Seleção Brasileira

Apesar do jejum no Real Madrid, Vini Jr. chegou ao compromisso após uma Data Fifa de destaque. O atacante marcou cinco gols em dois amistosos pela Seleção Brasileira: três contra Singapura e dois diante do Japão.

O gol contra o PSV foi o primeiro do brasileiro na Champions League 2026/27 e o segundo na temporada pelo Real Madrid. O outro havia sido marcado na vitória sobre a Real Sociedad, por LaLiga.

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Próximos jogos do Real Madrid

O Real Madrid volta a campo no sábado (28), às 17h (de Brasília), contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Pela Champions League, a equipe enfrenta o Arsenal no dia 9 de dezembro, em Londres.