No Azerbaijão, Du Queiroz realiza sonho na Champions e projeta duelo com o Barcelona
Meia formado no Corinthians está emprestado pelo Zenit ao Sabah
Revelado pelo Corinthians, Du Queiroz realiza o sonho ao disputar a Champions League, mas por um caminho alternativo. O meia do Zenit está emprestado ao Sabah, do Azerbaijão, mas tem a chance de enfrentar grandes clubes da Europa, como Barcelona, Arsenal e Borussia Dortmund.
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Du Queiroz foi sincero ao dizer que não conhecia o Sabah antes de receber o contato do clube interessado em seus serviços. No entanto, o atleta viu a oportunidade como a chance de disputar a maior competição de clubes da Europa, que pesou em sua decisão para se mudar ao Azerbaijão, além das conversas com dirigentes e técnico do time.
- Não foi questão financeira. Estrutura do clube e do país são alguns dos pontos. E estar disputando uma Champions League, jogar contra as grandes equipes e viver esse momento, que é um sonho para mim. O primeiro impacto (que pesou na decisão) foi a Champions League. E o desejo deles me terem também pesou para eu ter vindo. Eu senti que eles me conheciam, sabiam da minha trajetória e me queriam muito.
A questão da adaptação não foi uma dificuldade para Du Queiroz, uma vez que a Rússia e o Azerbaijão possuem muitas similaridades culturais. E essa mudança é vista de forma positiva pelo jogador de 26 anos, que também acumula passagens por Grêmio e Sport, por conta da visibilidade esportiva.
- Às vezes me pego olhando para o meu passado e é gratificante. A gente batalha tanto para estar em grandes palcos, disputando grandes jogos e de repente você está jogando para 80 mil pessoas contra o Manchester United em uma noite fria. Parece videogame. Talvez não fosse da forma como sempre sonhei, mas Deus tem um plano para cada coisa e acho que tinha que estar onde estou. E enfrentar esses clubes te dão mais visibilidade. Acredito que esse era um dos pontos mais importantes para vir. Se eu faço partidas boas e vou bem contra esses clubes, todo mundo vê do que sou capaz.
Na 3ª rodada da Champions League, o Sabah fez um jogo duro contra o Borussia Dortmund e foi derrotado por apenas 2 a 1, o que foi lamentado por Du Queiroz. Na sequência, o meia admitiu ter uma motivação a mais antes dos jogos contra os grandes clubes e projetou o duelo com o Barcelona, nesta quarta-feira (25), que não terá Lamine Yamal no confronto.
- O clube mantém os mesmos princípios, que são os dias iguais, a preparação, vídeos. Mas acredito que a Champions League se torna um pouco mais especial. E acredito que o Barcelona é uma equipe que a gente vê eles controlando muito o jogo e não deve fugir muito disso. Eles vão controlar a maior parte do jogo e temos que marcar baixo, porque não dá pra pressionar e ir nos contra-ataques. Nossa equipe é forte nos contra-ataques, tem dois extremos e um centroavante muito rápidos, eu posso chegar por trás e darmos trabalho para eles, como demos para o Borussia. Tivemos 4, 5 oportunidades claras de gols e podíamos ter matado o jogo. Acho que não será diferente. Vamos jogar por uma bola, fazer o gol e tentar segurar o máximo possível
Du Queiroz revela dificuldades e sonha com Seleção Brasileira
Em uma espécie de volta ao tempo, Du Queiroz relembrou as dificuldades em sua vida até chegar aos grandes palcos do futebol em dias de Champions League. O atleta se emocionou e citou a importância de sua base familiar para não sair do caminho.
- Tive uma infância um pouco difícil. Vivi coisas onde fui criado... Muito perto de ir para um outro caminho. A reta entre você ser uma grande pessoa ou se tornar uma má pessoa é o mesmo caminho. As coisas são milimétricas. Um dia você vai pro treino e quando você está voltando tem um amigo que te chama para fazer coisa errada. Agradeço muito aos meus pais por ter me segurado nesse mundo louco que vivemos e eu não ter ido por um outro caminho. Talvez eu nem estivesse aqui. Tenho muitos amigos que não estão. Olho para o passado e vejo que estou disputando uma Champions League. Valeu a pena ter aberto mão de festas, amigos, bebidas, como eu abdiquei até de família para estar realizando o meu sonho, vendo meus familiares bens, estruturados.
Vencedor das dificuldades que a vida lhe impôs, Du Queiroz também busca um outro triunfo na vida, que é chegar na Seleção Brasileira. O atleta revelou a vontade de estar em um grande cenário do futebol após a passagem pelo Sabah e não descarta um retorno ao futebol nacional em busca de mais visibilidade.
- Eu sonho em voltar para um grande cenário, disputando grandes competições, seja no Brasil, seja na Europa. Eu tenho o desejo de continuar aqui, mas o Brasil tem grandes clubes e grande visibilidade e sonho com uma Seleção Brasileira. Acredito que não está muito distante. Sonho muito, planejo e deixo Deus agir, pois sonhar é de graça. Você vê muitos meninos novos indo, como o André e Bidon, do Corinthians. Esse cenário nacional contribui muito. E acredito que minhas características não fogem do que o Ancelotti pede.
Questionado sobre um possível arrependimento com a ida para o Zenit, Du Queiroz foi grato ao clube russo por abrir as portas da Europa, mas lembrou ter outra cabeça quando optou por sair do Corinthians. E o meia afirmou dar prioridade ao Timão em um hipotético retorno ao Brasil.
- Eu tinha uma cabeça no passado e tenho outra hoje. Financeiramente foi um ponto que me pegou muito e acabei tomando essa decisão, mas não consegui me manter no clube. Eu priorizaria voltar ao Corinthians, como priorizei antes do meu empréstimo para o Grêmio, mas não aconteceu por pessoas que estavam lá. Mas o futebol é muito dinâmico e sou profissional, então não posso deixar passar uma oportunidade boa.
No Azerbaijão, o Sabah de Du Queiroz ocupa a vice-liderança, mas com um jogo de desvantagem para o líder Neftçi Baku. A equipe também está nas oitavas de final da Copa do Azerbaijão e briga nas duas frentes por títulos nacionais na temporada.
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